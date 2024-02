Pareja lesbomaternal logra registrar a su bebé en Ciudad Juárez

“No hay palabras para describir lo que sentimos, estamos felices, sobre todo por el niño y sus derechos que nunca debieron haber sido negados”, fueron las primeras palabras de Luz Hernández y Valeria Moreno pareja lesbomaternal que este martes 20 de febrero obtuvieron un acta de nacimiento provisional ante el Registro Civil.

La pareja de mujeres logró registrar a su hijo, Iker Santiago de 7 meses de edad, a quien no podían otorgarle identidad y certeza jurídica con los derechos de ambas.

“Esta es un acta provisional, en lo que se sigue nuestro juicio y si nos dicen si es o no posible que sea un acta permanente”, comentó Luz.

La pareja lo que más buscaba era darle sus derechos de salud, colocarlo en los seguros de vida y tener una familia.

Luz y Valeria, tienen una relación de cuatro años y el próximo julio cumplen un año de haber contraído matrimonio de manera legal.

Al acercarse a Registro Civil para registrar a su hijo se dieron cuenta que no podían hacerlo, primero les dieron la opción de que la madre biológica Valeria lo diera en adopción a Luz o divorciarse registrar al recién nacido a nombre de su progenitora y volverse a casar.

“Esto fue una pelea todos merecemos el mismo derecho, los más difícil es que le negaran la salud al bebé, él necesita para todo su acta de nacimiento”, comentó una de las mujeres.

“Sí nos hizo sentir discriminadas, incluso hasta a el bebé porque no tenía su registro, su identidad y no podía acceder a los servicios médicos que yo puedo otorgar”, comentó Luz.

Por su parte Karla Gutiérrez Isla, coordinadora de Registro Civil en la zona Norte, explicó que las actas de nacimiento no corresponden a las parejas sino la identidad únicamente de la persona que se está registrando.

“Aquí no se está violentando ningún derecho, no hay discriminación, el acta de nacimiento es la que nos otorga nuestra identidad tanto como de filiación como de persona, lugar de nacimiento y nacionalidad; cuando vienen parejas y son del mismo sexo, debemos recordar que nuestro Código Civil y nuestra legislación es muy específica: el nombre está compuesto por uno o dos sustantivos, el apellido paterno y materno”, explicó Gutiérrez Isla.

Por lo que de acudir una pareja del mismo sexo a querer registrar se violentando el derecho de una tercera personas que es el padre o madre y de el menor, porque no se puede decir si es el papá o la mamá.

“Nosotros no somos la autoridad competente, aquí serían los órganos judiciales, ellos pueden decidir si se puede o no, en este caso en específico, el juez nos ordena que se haga un registro de un acta parcial, momentánea, no es un acta definitiva, esto fue precisamente porque se están violando los derechos del menor de conocer quien su padre o madre y de ambos de ejercer su paternidad o maternidad”, aclaró la coordinadora del Registro Civil.

Finalmente, el matrimonio de mujeres dejó un mensaje a quienes estén pasando por lo mismo:

“Que no se rindan, es posible y se siente muy bonito lograr el acta como matrimonio con nuestros nombres”.

