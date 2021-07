Permanece el "cristal" como droga favorita de adictos en Juárez

Aún y con la presencia y aseguramiento por parte de autoridades de nuevas drogas como el fentanilo, el cristal continúa siendo la droga “favorita”, de las personas que tienen actualmente alguna adicción.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Gregorio Saenz, consejero en Adicciones, comentó en entrevista con El Heraldo de Juárez, que cada vez son más jóvenes quienes inician con esta adicción, además de que ha incrementado el consumo en mujeres.

Explicó que una de las razones que llevan a los adictos a consumir esta droga es por el precio, el cual es hasta 50 por ciento más económica que la heroina, cocaina o marihuana, además de que el efecto que produce en las personas es de mucho mayor tiempo.

“En cuestión de la pandemia las personas que están más seguras son los que están aquí, una porque si debían estar encerrados aquí están 90 días en cuarentena, bajo vigilancia médica por lo mismo. En cuanto a la cuestión del fentanilo es que es una sustancia postoperatoria, un analgésico que se usa de una manera muy común en los Estados Unidos después de una operación o simplemente es como el uso de medicamentos para personas con diálisis”, comentó.

Saenz explicó, que en el vecino país es una forma muy común o normal el conseguir el fentanilo hasta con receta médica, por lo cual se comenzó a incrementar el costo y por ello es más difícil acceder a este.

Sin embargo, en Ciudad Juárez aún en los centros de rehabilitación no se detecta un problema como tal de adicción, ya que más bien lo que se llega a asegurar por parte de las autoridades en muchas ocasiones es para cruce o solo para fabricación.

Chihuahua Continúa alza en contagios de Covid-19

“La droga de impacto es el cristal, de un 100 por ciento al menos el 85 por ciento es consumo de cristal. En el caso del Fentanilo yo no digo que no se quede aquí, pero no al grado de que los centros de rehabilitación estén recibiendo personas con fentanilo”, aseguró.

En ese sentido indicó que el panorama de la adicción en Ciudad Juárez sigue siendo así: primero se inicia con la droga más aceptada que es el cigarro, para tener un sentido de pertenencia; después la marihuana que sigue siendo la droga con la que inician en una edad desde los 16 años o incluso más joven y de ahí se pasa al consumo de otras sustancias hasta llegar al cristal.

Saenz explicó que actualmente el consumo de cristal también se está incrementado en muchas mujeres de edades muy jóvenes.

“Son muchas mujeres, en las estadísticas de la Encuesta Nacional de Adicciones se dice que el grupo de mujeres ya estaba rebasando en el consumo de alcohol, aquí no, aquí ya está rebasado. Es un gancho porque primero las agarran más chicas los “camaleones” que tienen los puntos de venta, las usan para transportar, las hacen adictas y ya sabemos qué pasa después se prostituyen y demás en rangos de 13, 14, 16 y hasta 20 años”, comentó en entrevista con este medio.

Gossip Reacciona Daniela Ronquillo a pastel “sofisticado”, inspirado en su aventura

Añadió que es ante esto, que el consumo del cristal está actualmente distribuido en toda la ciudad y no en una sola zona como anteriormente sucedía.

“Antes había un lugar en que se manejaba sólo el cristal, que era solo el suroriente de Juárez, ahora ya está en el centro de la ciudad, en todas partes. Ya no es la droga de impacto la heroina, ahora es el cristal”, indicó.

Actualmente en el centro de rehabilitación que él maneja está aproximadamente al 50 por ciento, ya que por la pandemia del Covid-19, disminuyó también el número de personas que ingresan a estos lugares.