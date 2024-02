Personas con discapacidad padecen exclusión y falta de infraestructura en escuelas

En la actualidad mucho se habla de la inclusión para todas las personas dentro de las escuelas, sobre todo en el nivel básico, sin embargo, el que un alumno con alguna discapacidad sea aceptado, no garantiza su inclusión, ni mucho menos la calidad de aprendizaje, por lo que recaen en la discriminación, esto, de acuerdo a personas con discapacidad, asociaciones y maestros especialistas en lenguaje en señas.

Gerardo Mares tiene una licenciatura en intervención educativa enfocada en línea inclusiva y para la atención de personas con discapacidad, además es conocido en Ciudad Juárez como la primera persona sorda con una carrera profesional.

Recordó que cuando entró en la primaria, no le servía el programa de Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), ya que se aburría y veía que sus compañeros entendían, pero él no. Todo el transcurrir de su nivel básico vivió cambios de salón, de escuelas y en todas era la misma situación: no podía aprender y ser independiente.

“Escuelas federales, estatales, en ninguna había un apoyo efectivo para la comunicación y para el entendimiento del español y aprender a leer y escribir”, contó Gerardo Mares.

En la secundaria encontró más apoyo y en la preparatoria compañeros le compartían tareas, pero tuvo que esforzarse mucho más, ya que “era difícil para mí, me sentía relegado; en el gobierno no había facilidades para mí y estaba harto, nunca fue nada efectivo”, dijo.

Incluso destacó que al entrar a la universidad, tampoco consiguió un intérprete, ahí consideró que los maestros tuvieron empatía y lo ayudaron a conseguir material y así empezó a comprender.

“Ojala que algún día pueda participar en la política y poder cambiar las cosas, sobre todo en la educación para personas con discapacidad”, declaró Gerardo Mares, quien también señaló que “no hay un apoyo real, no existe un verdadero empoderamiento a las personas con alguna discapacidad. Es algo lamentable, hay un retroceso, no vemos que haya un avance en cuanto a las personas con discapacidad”.

Por su parte, Dina Salgado Sotelo, maestra y fundadora de la Unión de Sordos del Estado de Chihuahua, comentó: “Yo estoy enfocada al lenguaje de señas para sordos y es muy complicado, porque no hay espacios verdaderos de inclusión y sobre todo en atención del aprendizaje; el sistema de enseñanza está mal, no incluyen a la lengua de señas, no la trabajan, no la reconocen y eso está dentro de la ley para una educación realmente inclusiva”.

Comentó que sí se está avanzando en la enseñanza del lenguaje de señas y el derecho lingüístico, pero falta sobre todo en el ámbito educativo básico.

“En la educación para las personas sordas es muy complicado, porque los maestros no son sordos y son muy pocos los que dominan el lenguaje de señas y quienes lo hacen, es en un nivel muy básico, no es suficiente lo que se hace dentro del sistema educativo, el maestro no sabe cómo explicar al sordo, igual que en otras discapacidades. Sólo dicen que tienen una discapacidad y no saben, no aprenden y no les importa, los pasan; incluso hay personas sordas que no saben leer porque no hay un verdadero aprendizaje”, señaló Dina, quien es sordomuda.

Salgado Sotelo relató que cuando formó su asociación y le llegaban jóvenes de secundaria, se dio cuenta de que no aprenden nada, pues en la lectura, escritura y señas hay mucha deficiencia.

“Es complicado hasta para las madres, porque los llevan a la escuela y luego los traen conmigo, porque la escuela no les cubre las necesidades, me gustaría que se tomara en cuenta una escuela especial para personas sordas, que se domine 100 por ciento la lengua de señas con maestros bilingües”, dijo la maestra en señas.

Destacó que para que una persona con discapacidad sea independiente en el futuro, es importante tomar en cuenta la educación básica, para que no tengan que depender de la familia o de un intérprete, además aclaró que sí hay muchos sordos que tienen un título profesional, pero no saben escribir ni leer, ya que como maestra lo ha visto.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Por su parte, Sarah Pérez, fundadora y presidenta de la asociación “Porque Todos Somos Iguales, Porque Todos Somos diferentes”, tiene el objetivo social de la inclusión de todas las personas con discapacidad al ámbito laboral y señaló que muchas veces la misma familia es quien pone las mismas barreras, pues falta socialización en los temas de inclusión.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Si él (refiriéndose a Gerardo Mares), llegó a ser un licenciado, es porque ha tenido unos padres que han sido comprensibles en la forma de educarlo, en la disciplina y sí existen otros testimonios de gente productiva que está trabajando y que es independiente”, explicó.

Delicias Proceso electoral 2024 será el más incluyente de toda la historia: Consejero del IEE

Destacó además que sí son escasas las oportunidades para que los jóvenes puedan obtener una profesión, pero tiene que ver el encauce de la concientización dentro de familia al aceptar a su hijo con una discapacidad o con algún problema del espectro de autismo, porque se va a someter a ciertas herramientas educativas que a veces son disciplinas un poco difíciles, pero pueden llegar a ser profesionistas con cualquier discapacidad.

“Esto es en conjunto con los padres de familia, sociedad y el gobierno para hacer todo el trabajo de inclusión”, finalizó Sarah Pérez.

Publicada originalmente en El Heraldo de Juárez