Pide el señor Raúl para Navidad tener trabajo

“Los pobres tenemos ganas de todo, quisiéramos tantas cosas para Navidad, pero con tener trabajo, será suficiente”, expresó el señor Raúl de 75 años, quien se dedica a la plomería.

Con una caja de herramientas y una bolsa de plástico, Don Raúl, recorre la zona Centro para buscar trabajo, sobre todo, le gusta permanecer en la plaza del Periodista por si alguien necesita de sus servicios. Sin embargo, menciona que ha batallado para que lo contraten por su edad, pues la gente tiene la impresión que no les hará buen trabajo.

Mencionó que el año pasado, unas personas de buen corazón le regalaron un pollo, por lo que sí fue posible tener cena ese día, ahora no pierde la fe de que pueda sacar un dinero extra en su trabajo para poder hacer aunque sea frijoles para el 24 de diciembre.

FOTO: Manuel Sáenz | El Heraldo de Juárez

El señor Raúl vive solo, por lo que cada Navidad suele pasarla como un día normal, pues no hay con quien compartir.

También por ello, cada mañana tiene que salir a buscar quien lo contrate, ya que si él no trabaja, nadie le va a ayudar. “Otras personas tienen a sus hijos que los apoyan y ayudan y yo pues solo me tengo a mi, si yo no salgo a buscar la papa, nadie me la lleva”, expresó.

Asimismo, el señor Raúl, mencionó que mucha gente busca que le regale su trabajo, ya que quieren que cobre hasta 50 pesos por un trabajo que conlleva todo el día.

“Quiero poner el precio justo por el trabajo que estoy realizando, el cual se podría decir que es barato, y aún así quieren que les dé más barato, se enojan y me quieren dar cualquier cosa. El trabajo que hace una persona de 30-40 años, vale lo mismo que que el de 70, porque yo siempre trato de hacer las cosas de calidad”, señaló.

Finalmente, el mensaje de Raúl, fue que está Navidad tratará de pasársela lo mejor que pueda, “en veces la gente pobre casi nunca logramos eso”, puntualizó.