Pide madre de Fernanda Molina ayuda a toda la ciudadanía en la búsqueda de su hija

Un total de 22 días han pasado y la angustia y preocupación de la mamá de Fernanda Anahis Molina Vázquez se acrecienta más y más, al no tener noticias de su paradero.

Ante esto, la señora Perla Vázquez convocó este miércoles a los medios de comunicación para pedir la ayuda de toda la ciudadanía y así poder localizarla, ya que no pierde la fe ni la esperanza.

Recordó que su hija salió el 9 de julio de Delicias con rumbo a nuestra frontera, pero en el trayecto a Chihuahua perdieron comunicación con ella y hasta el día de hoy no han tenido noticias de donde pudiera estar.

Lamentó que hasta el momento las autoridades no le han dado información alguna y la señora Perla junto con su familia han tenido que realizar la búsqueda de Fernanda.

Dijo que ella piensa que la Fiscalía de la Mujer no está haciendo bien su trabajo, ya que han pasado muchos días y toda posible evidencia de su desaparición ya se perdió.

Desafortunadamente, desconocen el punto exacto donde se extravió la joven de 18 años de edad, lo que dificulta aún más su localización, pero confía en que alguien pueda aportar información valiosa para dar con ella.

Manifestó que como en otros casos, las familias son las que se han tenido que convertir en investigadores para indagar el paradero de sus seres queridos.

“Tengo fe porque todavía no me han entregado un cuerpo para identificar y no me han pedido dinero como si estuviera secuestrada, pero lamentablemente hasta ahorita mi hija no aparece”, finalizó.

