Piden justicia por empleados del INM detenidos

A través de redes sociales, familiares y amigos de Daniel Goray y Rodolfo Collazo, solicitaron la liberación y pidieron justicia por ellos, ya que aseguran, fueron detenidos injustificadamente tras la investigación que se realiza por la muerte de 39 indocumentados en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Juárez.

“Exijo justicia para Daniel Goray, en el caso de los migrantes en Ciudad Juárez, Daniel es un esposo, excelente papá, hijo, hermano, amigo y sobre todo, es un mexicano honrado, hoy, las autoridades lo acusan por el incidente en el INM de Ciudad Juárez, donde lamentablemente fallecieron más de 30 seres humanos, pido a todos su ayuda, el sí trabaja ahí, pero no estaba en horario laboral cuando sucedió los hechos”, reveló Fernanda Chacón pareja de Daniel.

Por otra parte, de Rodolfo Collazo aseguran que el es trabajador del INM y que es excelente ser humano, pero que él estaba en turno el día que sucedió el lamentable siniestro con los migrantes, sin embargo, él no estaba en el lugar en el momento que se generó el incendio, ya que a él lo mandaron a dejar unos niños al DIF para protegerlos de cualquier abuso.

En redes sociales, familiares y amigos han comenzado a compartir información de que estos dos trabajadores del Instituto Nacional de Migración, no son los responsables de haber realizado el incendio y de no intervenir para evitar que decenas de personas murieran al interior del establecimiento.

“Daniel no estaba en horario laboral, no se encontraba en las instalaciones cuando ocurrió el incendio, es más, no es el responsable de ese lugar, él estaba conmigo, en casa. No tiene responsabilidad alguna ni por omisión ni por decisión, de qué lo están acusando?, de qué se trata?, de buscar culpables solo para decir que ya detuvieron a los “responsables”", cuestiona la pareja de uno de los detenidos.

Refirió que desde el día de ayer a medio día Daniel, fue citado a declarar y hasta el momento no se me ha notificado nada, e incluso interpuso un amparo para que lo dejaran comunicarse conmigo y solo recibió a las 4:00 am del día de hoy una llamada en la que me dijo que lo dejaron salir para inmediatamente detenerlo con una orden en la que al parecer se le acusa de homicidio.

En el caso de Rodolfo Collazo, el llego cuando estaba todo fuera de control y aun así entró a ayudar arriesgando su propia vida, aseguró Dalhia hermana del detenido, “más el lugar ya estaba repleto de humo, limitando cualquier acción de ayuda. Dos días lo tuvieron declarando aislado, sin un abogado, sin medicamentos, fue el segundo día que de plano lo tuvieron desaparecido, sin abogado sin derecho a una llamada, y escondido de su propia familia, sin medicamentos, mi hermano tiene una condición delicada de salud debido a que sufrió una embolia”.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles de las detenciones de estas personas y solo ha trascendido la información por parte de los familiares quienes han comenzado a emitir mensajes a través de redes sociales, para pedir justicia y la libertad de los mismos.

De igual forma el día miércoles, el Gobierno de la República, informó que habría alistado 8 órdenes de captura, que inicialmente comenzaran con cuatro detenciones, un migrante, dos trabajadores del INM y un trabajador de la empresa de seguridad, quienes ya incluso habían solicitado la captura el miércoles por la tarde.