Pondrá Cruz Pérez Cuellar jefe policíaco juarense

Ciudad Juárez, Chihuahua.- El virtual presidente municipal de Ciudad Juárez Cruz Pérez Cuéllar, quien representó en la pasada elección a la Coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua -conformada por Morena, PT y Panal- platicó en exclusiva para el Heraldo de Juárez sobre sus proyectos más relevantes en los próximos tres años.

Dijo que lo más relevante es haber logrado el objetivo, el cual era ganar la elección y a partir del 10 de septiembre ya como presidente municipal, enfrentar el reto y lograr los resultados que fueron proyectados durante su campaña electoral.

Viene lo bueno y estamos preparados para gobernar la ciudad fronteriza enfatizó Cruz Pérez Cuéllar.

Según el Prep. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo 160 mil 957 votos y el segundo lugar, Javier González Mocken 94 mil 043.

Desde la tarde del 6 de junio, sabíamos que llevábamos la delantera, por las encuestas de salida que proyectamos ese día, dejé que todos hablaran y muchos se proclamaron ganadores yo intervine al último, sabía claramente que el triunfo era nuestro

En su visita al Heraldo de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, platicó que su gobierno será de resultados, por eso su equipo está analizando los mejores perfiles.

Comentó Pérez Cuéllar que el próximo Secretario de Seguridad Pública Municipal será para un mando juarense comprometido con la sociedad, esa fue una promesa de campaña. Actualmente hay mucha molestia e impotencia en la corporación ya que casi siempre se traen jefes de otros lados y no hay oportunidad para poder crecer los mandos locales. “No voy aceptar imposiciones, el presidente municipal seré yo, el próximo jefe de la policía se tendrá que coordinar con el estado y la federación”.

Señaló que subirá a finales del mes de junio, a las redes sociales, su plan de gobierno y luego fijar las fechas, para julio y agosto poder efectuar 6 o 7 foros de consulta a la comunidad, entre ellos estarán: seguridad y justicia, desarrollo social, el cuidado de niños y adolescentes, violencia de género, espacios públicos, entre otros.

Para la efectividad de los foros se pretende contar con expertos en la materia, se traerá a los mejores de la ciudad, el estado y el país, comentó Cruz Pérez Cuéllar.

Por otro lado, el virtual alcalde señaló que hace días tuvo un encuentro con la futura gobernadora María Eugenia Campos Galván, con quien dialogó brevemente durante un cambio de mesa directiva de Desarrollo Económico. Ambos se comprometieron a trabajar de la mano para el bien de Chihuahua y ciudad Juárez.

Quiero decirles que la sentí en un ánimo positivo, cordial, ella sintió los mismo, me imagino, me dijo que en unas dos o tres semanas nos vamos a sentar a platicar, yo encantado, es lo mejor, trabajar de la mano con el estado y la federación, debemos hacer equipo todos para terminar con tanto rezago

Aseguró que, recibiendo la constancia de mayoría por parte de la Asamblea Municipal, se irá de inmediato a la ciudad de México a tocar puertas para lograr sacar muchos pendientes que tienen que ver con la problemática de la ciudad, “Hay que empezar hacer gestiones con la federación”.

Aseguró Cruz Pérez Cuéllar, que no van a escoger amigos, compadres para llenar huecos en la administración, se buscará los mejores perfiles en todos los espacios.

Comentó que trabajará directamente con el actual Cabildo y el Congreso del Estados para lograr iniciativas de reforma para algunas leyes, así como reglamentos internos del ayuntamiento, con esto se podrá lograr una reingeniería para poder reducir la estructura del Municipio y obtener ahorros significativos.

Dijo que en tres años se pretende lograr pasar del 70 al 30 por ciento del gasto corriente que tiene la administración. El objetivo es bajar cada año el 3.3 por ciento.

Para eso, Cruz Pérez Cuéllar, dijo contar con un diagnóstico sobre la situación de finanzas actual de la administración municipal.

Con todo lo explicado, en tres años se logaría tener una inversión de cuando menos 1000 millones de pesos adicionales a los que se tiene, para utilizarlos para el rescate de parques y espacios públicos. comentó.

Por último, dijo que será respetuoso de todos los medios de comunicación, de la libertad de expresión. “No tendré medios preferidos, yo no compito, no tengo medios de comunicación, lo que vamos a querer es comunicar y necesitamos a los medios de comunicación, no podemos prescindir de ellos”.