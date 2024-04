"Preferimos morir aquí a que nos agarre migración de México": Migrantes

“Preferimos morirnos aquí (orilla del río) antes de que nos agarren los de migración de México”, gritó una migrante que se encuentra entre el grupo que está pernoctando de lado estadounidense con casas de campaña improvisadas con cobijas.

Entre fogatas y envueltos en cobijas se encuentran varios migrantes que esperan una oportunidad de llegar desde el Marcador de Iniciativa de Seguridad Fronteriza (BSI) 37 al área del 36, sin embargo, al ver los operativos que montó el Instituto Nacional de Migración (INM) no se mueven de ahí no para ir por agua.

“Migración de México, hasta nos está golpeando y nos regresan hasta Tapachula, a mí me quitaron 6 mil pesos cuando me agarraron y me subieron en un camión, también nos quitan los celulares y si no nos golpean, por eso preferimos estar aquí aguantando el frío y hambre”, comentó una mujer de Venezuela.

Foto: Edgar García / El Heraldo de Juárez

La mayoría de los que estaban en el lugar refirieron que llegaron a Ciudad Juárez caminando porque los bajaron del tren a golpes, incluso hasta jalonaron a los niños, esto lo corroboró Santiago, un menor colombiano de 11 años, quien gritaba que por los operativos de migración no podían regresar a esta frontera a comprar comida y agua, porque temen que los agarre migración.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

También otro de los migrantes del grupo dijo que tuvieron que caminar entre el desierto, porque en la carretera anda migración y los detiene, sin importar que algunos sí cuentan con documentación legal para estar en este país.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Foto: Edgar García / El Heraldo de Juárez

Juárez Militarización del INM es complicada y dudosa: Óscar Ibáñez

En el área había hasta un bebé de dos meses, el cual tenían resguardado entre las cobijas que atoraron en los alambres de púas.

Algunos migrantes refirieron que ellos llevan hasta tres meses de travesía, por lo que no pueden permitir que los agarren y los lleven nuevamente al sur de México.

Por parte de las autoridades estadounidenses, también dijeron que hay momentos en que se acercan a darles agua y que les dicen que tienen que esperar porque aunque las temperaturas están bajas, altas o llueva no les van a permitir la entrada irregular.

Publicada originalmente en El Heraldo de Juárez