Preocupa a la Red Mesa de Mujeres incremento de la violencia

Para algunos organismos como la Red Mesa de Mujeres, es preocupante la escalada de violencia que se ha vivido en Ciudad Juárez durante esta semana, dónde algunas de las víctimas son mujeres.

Yadira Cortés, representante de la Red, menciono que los embolsados, decapitados y desmembradas, son un mensaje claro de los grupos criminales para sus adversarios.

Te puede interesar: Se registran 20 homicidios durante los últimos cuatro días en Juárez

"En principio es un mensaje de que no vales nada, de que no eres un ser humano y te tratan como si fueras un animal, como una vaca o un cerdo te cortan en pedacitos, para que no te encuentren completo y sufran más tus familias", dijo la activista.

Agregó que esto demuestra que para estos criminales no les basta con acabar con tú vida, sino que también deben de desmembrarte o tirarte en bolsas.

Policiaca En septiembre se aseguraron un total de 42 armas de fuego

"Entre los grupos del crimen organizado se mandan estos mensajes entre ellos, hacen esto como para que entiendas que no andes de halcón o traicionando", mencionó.

Lamentó que en lo que va de octubre, se tenga una cuenta de seis mujeres asesinadas de los 54 casos de homicidio contabilizados hasta la tarde del jueves.

Dijo que por el momento las autoridades no han tenido acercamiento alguno con la Red Mesa de Mujeres, para conocer a fondo la problemática de violencia que se vive en la ciudad.

Esto provoca que se den especulaciones sobre el motivo por el que han sido asesinadas estás mujeres, llegando a culparlas la sociedad por tener un posible vínculo con la delincuencia organizada.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

"Este año ha sido un año muy cruel en el sentido de la magnitud de la rueda y la violencia que se ha ejercido sobre los cuerpos de las personas asesinadas", finalizó.