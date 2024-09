Preparan Festival del Pachuco en honor de la vida y legado de Germán Valdés "Tin Tán" en Juárez

El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) ha preparado el “Festival del Pachuco” para celebrar la vida y legado de Germán Valdés "Tin Tan" y la cultura del pachuco. El evento se llevará a cabo el próximo sábado 21 de septiembre en el exterior de la Sala de Arte Germán Valdés Tin Tan.

Myrna Judith Barajas Martínez, directora del IPACULT expresó: "este evento no sólo rendirá homenaje a uno de los íconos más importantes de la cultura mexicana, sino que también buscará fortalecer la identidad cultural, educativa, social y económica de la comunidad juarense."

El festival dará inicio con un baile de bienvenida, esto será el viernes 20 de septiembre en el bar Abracadabra, ubicado en la avenida Juárez, este evento contará con la participación de diversos colectivos Pachuchos e invitados especiales.

Al día siguiente, se llevará a cabo la develación de un mural pintado por el artista local Francisco Alfredo Chávez Flores en la Sala de Arte Germán Valdés Tin Tan.

Además, se inaugurará una sala de cine permanente llamada “El Barco de la Ilusión”, en homenaje al programa en el que "Tin Tán" participaba al inicio de su carrera.

El evento contará con la presentación especial de Fernando Mendoza Yáñez, también conocido como "Momo el Pachuco Misterioso", quien es un artista con una amplia trayectoria en teatro, danza y pantomima que ha trabajado con artistas como Juan Gabriel.

La música, danza y arte serán protagonistas del festival, con la participación de agrupaciones musicales como Los Lagartos, El Son del Barrio, El Show del Capi Noriega, el Grupo Moka y la Banda Sinfónica de los Semilleros Creativos del Sistema Juárez.

El festival contará con la participación de colectivos como Pachucos Independientes, Pachucos 656, Pachucos Bailarines, Los Peter, Unidos por Juárez de Saldívar, Elegantes Ciudad Juárez, New Diamonds Car and Bike Club Juárez México, Barrio Long #1, La Familia Unida, Together Ciudad Juárez México, Unidos X Juárez 656, Raza Unida de Juaritoz 656, Grupo de Danzón Paso del Norte y Lowrider Club Bajitos Blvd.

