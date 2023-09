Presenta coordinador de directores renuncia ante alcalde de Juárez

El coordinador de Directores, Jorge Pérez presentó su renuncia de manera irrevocable al presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar a partir del primero de octubre.

En conferencia de prensa, el todavía funcionario municipal dijo que el motivo de su renuncia es para atender al cien por ciento sus negocios; no obstante, está muy orgulloso y agradecido con el presidente municipal por estos dos años que estuvo en la administración municipal.

Por su parte, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar indicó que el cargo no será remplazado por otra persona, ya que los tiempos no se dan para que conozca todas las direcciones.

"No habrá sustitución, porque es un puesto muy importante donde se requiere conocimiento de toda la administración, del equipo, la verdad es que se me hace muy difícil en este momento en etapas finales de la administración, creo que no le haríamos un bien ni al equipo -a los de directores- ni a la persona porque insisto es una tarea muy importante", enfatizó.

Mencionó que su renuncia lo tomó como sorpresa porque se había desempeñado muy bien en esa área donde el trabajo no se refleja al exterior.

Aseguró que Jorge Pérez ha estado resolviendo los problemas que no se ven. Respetó la decisión de separarse de su cargo y agradeció toda su entrega y disposición en el cargo que desempeñará hasta este mes.

Jorge Pérez opera una compañía de bienes raíces, además tiene una huerta nogalera que requiere mucho tiempo y trabajo.

"La verdad es que no he descuidado los negocios, he descuidado la presidencia y esto es justo para el señor presidente, no es justo para la ciudadanía", subrayó.