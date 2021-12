Presenta Cruz Pérez Cuéllar informe por 100 días de gobierno

El Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar envió un mensaje a las y los juarenses con motivo de los primeros 100 días de gobierno en el que detalló el arduo trabajo que realizó junto con su equipo de colaboradores, empleados municipales y sociedad juarense, sin descanso para poner en marcha la transformación de Ciudad Juárez.

El alcalde también se comprometió a redoblar esfuerzos sin descanso para lograr ese objetivo en el que, para alcanzarlo, tomó la decisión de mantener buena relación con los otros niveles de gobierno que ya apoyan a Ciudad Juárez.

“Por eso seguiremos tocando puertas porque no son 100 días sin descanso, son 3 años sin descanso”, dijo.

Indicó que cambiar Ciudad Juárez es tarea de todos y cada ciudadano puede aportar poniendo un granito de arena.

“Quiero aprovechar este momento para invitar a los juarenses a sumarse a este esfuerzo. Entiendo y me queda clarísimo que la principal responsabilidad es del presidente y de su equipo, pero también me queda claro que todos y todas podemos aportar un granito de arena, desde no tirar basura a la calle, barrer el frente de su casa o apoyar algún equipo deportivo que va a competir o adoptar un camellón, todos podemos hacer algo, sin eludir nuestra responsabilidad como Presidente y Administración municipal”, manifestó.

Para reconocer el trabajo de quienes integran el gobierno municipal, Pérez Cuéllar invitó al presídium a servidores públicos de las dependencias municipales que dan atención directa a la población que forman parte de Rescate, Servicios Públicos, de cuadrillas de bacheo, Seguridad Vial, Seguridad Pública, Salud, Tesorería y el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física.

“Quiero agradecer al equipo por su esfuerzo. Particularmente yo pedí que el escenario que esta atrás de un servidor, en esta ocasión sea quienes son la Presidencia Municipal, se cree equivocadamente que la Presidencia es el presidente o los directores, claro que somos parte de, pero fundamentalmente son los hombres y mujeres que hacen el trabajo operativo a quienes poco se les reconoce”, indicó.

Pérez Cuéllar indicó que la Administración Municipal 2021-2024 está haciendo una apuesta por la transformación de Ciudad Juárez y por eso ha decidí estar cercano a la gente, “porque queremos gobernar para el pueblo, pero también con el pueblo de Ciudad Juárez”.

En su mensaje, el Presidente destacó las Cruzadas por Juárez para limpiar las colonias, por la salud y comunitarias, que lleva la Presidencia Municipal a las colonias más aparatadas de la ciudad, así como las villas navideñas y otras acciones que se están llevando a toda la ciudad.

Hizo énfasis en la preparación del Presupuesto de Egresos 2022 y el Plan Municipal de Desarrollo que se elaboró con las propuestas ciudadanas que se presentaron en los foros de consulta realizados antes de iniciar su gobierno.

Indicó que la gente eligió a este gobierno para dar resultados y por eso decidió tener una excelente relación con la gobernadora del Estado María Eugenia Campos Galván quien agradeció su disposición para la realización de obras con recursos provenientes del Fideicomiso de Puentes Fronterizos que serán realizadas en coordinación con el Municipio.

“Y que decir el Presidente Andrés Manuel López Obrador, tenemos el reconocimiento y cariño que le tiene al pueblo juarense. Acaba de anunciar una inversión de 2 mil 700 millones de pesos para la construcción del hospital de especialidades”, añadió.

Acompañaron al alcalde en este evento su esposa Rubí Enríquez, su hermano Alejandro Pérez Cuéllar, regidores del Ayuntamiento y su equipo de colaboradores.