Prevén posibilidad de que caravana migrante no llegue a Juárez

Una nueva oleada de migrantes podría darse en los próximos meses, ya que se encuentra una numerosa caravana en camino desde el sur de la república mexicana hacia el norte de México.

Esta caravana puede que no llegue en su totalidad a esta ciudad, mencionó Santiago González Reyes, director de Derechos Humanos del Municipio, ya que se dispersan los migrantes.

“No pues es la caravana, ¿número qué? 50 del año. Han habido muchas otras más grandes, esta se encuentra en Chiapas, todavía es prácticamente imposible que llegue una caravana caminando hasta Ciudad Juárez tres mil kilómetros, menos personas que van con niños y familias”, dijo.

Se contempla que no llegue a la Ciudad de México el grupo completo, ya que cada uno o los que viajan en familia tienen planes en concreto y no llegan a coincidir todos para seguir el camino juntos.

“Es muy compleja la organización de los migrantes, los insumos; hay mucha gente y permanecer reunidos en una misma organización pues, no, pues cada quien trae planes particulares”, subrayó.

“Nunca ha llegado a una caravana, pueden llegar a la mitad de la República. No, yo no he visto ni siquiera que llegue a México, lo más visto es que lleguen hacia Oaxaca”, enfatizó González Reyes.

El derechohumanista recordó, “en la historia -de Juárez- en este periodo que llevamos de 2018 para acá, solamente ha llegado una caravana y fue trasladada por medio de transporte, si recuerdas, allá hace dos años que vinieron de Nicaragua como 16 camiones y como caravana es la única como tal”.

Se está monitoreando el camino que están siguiendo las personas en situación de movilidad de este grupo para saber si sus planes son llegar a esta ciudad fronteriza o incluso buscar otras ciudades que colindan con Estados Unidos.

