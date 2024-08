Proceso contra Garduño podría demorar seis meses más: Litigante

El litigante juarense Jorge Vázquez Campbell señaló que el juez federal que conoce la causa de Francisco Garduño, comisionado nacional del INM hizo bien en no celebrar ayer la audiencia que se tenía programada en los juzgados federales de esta ciudad.

En dicha audiencia, la defensa de Garduño Yánez buscaba que se absolviera al comisionado nacional de los cargos de ejercicio ilícito del servicio público así como del delito de omisión en el cumplimiento de una obligación, luego del incendio registrado el 27 de marzo del 2023 en la estación migratoria Lerdo, lugar en el que fallecieron 40 migrantes y otros 27 quedaron lesionados.

"Las razones que argumentó el juez son válidas y dieron pie a que no se pudiera llevar a cabo dicha audiencia, ya que está pendiente de resolverse un amparo que la defensa de Garduño interpuso en Chihuahua, hasta que este amparo no se agote no se podrá llevar a cabo ninguna audiencia en la que participe Garduño", señaló el litigante.

En relación con cuánto tiempo más podría durar el proceso en contra de Garduño Yánez por los delitos que se le están tratando de fincar, el experimentado litigante señaló que:

"Ese tipo de amparos que promovió la defensa de Garduño pueden tardar hasta un año en resolverse o un poco más, si se interpuso en noviembre o diciembre del año pasado, estamos hablando de que fácilmente le quedan 6 meses más a dicho procedimiento", concluyó el penalista.

Actualmente, Vásquez Campbell es el defensor de Jeison Daniel C.R., joven venezolano que se encuentra preso en el Cereso 3 de esta frontera, acusado de haber sido el que inició el fuego aquella fatídica noche del 27 de marzo del año pasado en la estación migratoria Lerdo Stanton.

Desde el inicio de las averiguaciones y la integración de las carpetas de investigación respectivas, Vásquez Campbell ha señalado en diferentes ocasiones el sesgo político que ha tomado la investigación y el proceso penal que se sigue en contra de otras 5 personas más, empleados del INM, así como el presunto autor material del incendio en la estación migratoria.

"Han quedado más que demostradas las facilidades que se le han obsequiado a Garduño desde la cúpula del poder en México, es amigo personal del presidente López Obrador y eso le ha valido para llevar su proceso en libertad y no ser separado de su cargo, esto le permite al señor caminar libremente por la calle y seguir cobrando su jugoso sueldo", agregó Vásquez Campbell.

