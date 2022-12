Promueven atención emocional y apoyo psicológico en secundarias de Juárez

La Secretaría de Educación y Deporte promueve junto con la asociación civil La Tenda di Cristo el proyecto “PLENA-MENTE”, a través del cual se brinda atención emocional y apoyo psicológico a estudiantes de secundaria, así como a directivos, docentes, y madres y padres de familia.

La Tenda Di Cristo es uno de los aliados significativos de la Subsecretaría de Educación en la Zona Norte y actualmente desarrolla dicho proyecto en cuatro secundarias ubicadas en zonas vulnerables de Ciudad Juárez.

Andrea Ceniceros Reyes, titular del Departamento de Asistencia Educativa, indicó que los planteles educativos beneficiados son la Secundaria Técnica No. 94, y las Secundarias Federales No. 15, No. 17 y No. 21.

Fotos de: Cortesía | SEyD

“PLENA-MENTE” está dividido en 10 sesiones con duración de una hora y media con el tema de “Habilidades para la vida”, y utiliza el método de intervención terapéutica basado en la Terapia Cognitivo-Conductual.

A la fecha se ha beneficiado a más de 3 mil 500 alumnas y alumnos que participan en los grupos y conferencias, así como a 25 adolescentes que han sido atendidos de manera individual en procesos de terapia psicológica, todo lo anterior se ofrece de manera gratuita y subsidiada por la citada asociación civil.

La funcionaria señaló que se pretende que el próximo año se dé continuidad al proyecto en otros planteles educativos, el cual ha sido de gran ayuda para la detección de casos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, tendencias suicidas y abuso, lo cual se refleja por medio de la aplicación de instrumentos debidamente avalados.