Se espera incremento en la economía tras vacunación Covid-19

Ciudad Juárez.- Conforme se vaya avanzando en la vacunación contra el Covid-19 en los países más desarrollados como Estados Unidos, los estímulos fiscales y el monetario implantando en función de la más liquides de la economía, deberá apuntalar a mediados de año muchas más ventas, lo que se traducirá en más órdenes de compras de comercios americanos a industrias americanas y a su vez estas a maquiladoras en México, por lo tanto deberá consolidarse una posición de crecimiento en los siguientes meses, aseguró Alejandro Sandoval analista financiero.

Yo creo que va a empezar a repuntar un poquito mejor la economía, yo soy de la idea que 2020 no fue un año recreativo para Juárez, no existe un indicador como el PIB que nos pueda indicar ese punto, el PIB se calcula a nivel nacional y a nivel estatal, no a nivel municipal Expresó

Indicó que la inercia para 2021 es que haya un crecimiento en la ciudad, sobre todo con los empujes de apoyo fiscal en Estados Unidos que hace que la gente consuma y eso provoca nuevas órdenes de compra por parte de comercios, nuevas órdenes de fabricación por parte de industrias en Estados Unidos y su vez órdenes de compra a maquiladora que beneficia a Ciudad Juárez.

Agregó que a principio del presente año se notó un frene leve en la economía en esta frontera debido a los temas del apagón de la electricidad y el gas, además de la incertidumbre generada a principio de año e Estados Unidos en el tema político, y la incertidumbre que genera la recuperación económica global heterogenia que genera incertidumbre en el primer trimestre de año.

Mencionó que el año pasado se perdieron 647 mil empleos en el país y la inversión fija bruta cae más de 10 por ciento y las exportaciones e importaciones bajan, aunque se logra un superávit, implica más exportaciones que importaciones, pero muy por debajo que la del 2019.

En el caso de Ciudad Juárez los datos existentes se da una creación de empleo como de 13 mil que es positivo, además vino una inversión en la ciudad, ya que abrieron sucursales, hubo construcción, las compañías compraron maquinaria, por lo que seguramente o salió tablas o salió positivo en el PIB en 2020.

El analista financiero externó que con excepción de abril y mayo del año pasado, la industria maquiladora tuvo mucho movimiento debido al movimiento económico de Estados Unidos, de la guerra comercia entre China y Estados Unidos.

“Te encuentras un escenario donde la maquila jala muy fuerte a la economía, hoy se reportó maquila para enero y destaca precisamente su posición de crecimiento y solidez en el país y obviamente para Juárez es más destacable”, subrayó.

