Pronto, a la venta carne de cocodrilo y avestruz en Ciudad Juárez

La boutique de carne, Reserva de Don Antonio, iniciará en breve la comercialización de carne de cocodrilo y avestruz en esta ciudad, misma que se encuentra en fase de prueba y están a unos días de introducir dichos productos a la venta al público.

"Son carnes que tienen sabores muy diferentes a los que estamos acostumbrados, como en el caso de la carne de res y cerdo que es lo que más se consume, está carne tiene sabores un poco más fuertes y amargos pero la verdad son una delicia al paladar y pues como dicen por ahí: Para todo hay gustos" refiere Isaac Lara, quien es el encargado de la carnicería ubicada en pleno Centro de la ciudad, a espaldas del mercado Cuauhtémoc.

Actualmente en esta carnicería se vende carne de venado, de búfalo y de codorniz que en muchos de los casos están recomendadas para personas con algún tipo de enfermedad como puede ser la hipertensión y la diabetes, ya que sus contenidos de sodio son muchos más bajos que los que contiene la carne de res y puerco.

"Hay nutriólogos que recomiendan mucho la carne de venado por sus contenidos proteicos y tener menos sal que la carne convencional de res y puerco, esta carne la buscan mucho las personas que están en una dieta especial y deben consumirla con regularidad y ahorita ya tenemos en fase de prueba la carne de cocodrilo y de avestruz, productos que nos llegan por parte de proveedores que no son de Ciudad Juárez pero son muy confiables en los productos que ofertan", agregó Lara.

Los precios al público de estos productos son muy variados y en algunos de los casos son más elevados que los de la carne de res y puerco ya que la carne proviene de animales que no son de una comercialización masiva como en el caso del búfalo de dónde se obtienen cortes tipo Rib Eye, New York, sirloin, medallones y chuck steak cuyos precios oscilan entre los 450 y los 800 pesos por kilo, dependiendo del corte que se quiera adquirir.

"Claro que son productos que no están al alcance de todos pero bueno tratamos de ser razonables con el precio. En el caso de la carne de avestruz y cocodrilo aún no tenemos precio al público ya que el proveedor aún no nos lo proporciona pero ya en pocos días tendremos producto y precios disponibles para nuestra clientela", finalizó el encargado de esta carnicería.