"Proyectos de energía, prioridad en Ciudad Juárez": Pérez Cuéllar

El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar tendrá varios proyectos por ejecutar en su segundo periodo dentro de la administración municipal, principalmente en infraestructura, además, habrán de plantear al próximo gobierno federal el tema de la energía para aprovechar la relocalización, pero por lo pronto, habrá de entregar obras importantes antes que termine su gestión de estos tres años.

Entre los proyectos que estarán pendientes de ejecutar en el segundo periodo de la administración municipal, está la prolongación de la avenida De las Torres, el puente sobre el bulevar Cuatro Siglos y Valle del Sol, las mejoras del Camino Real, la conclusión del Parque Suroriente, por mencionar algunos de los más relevantes.

Sin embargo, las obras que están en proceso estarán terminadas antes del 31 de agosto, como son el distribuidor vial Talamás Camandari y el estadio 8 de diciembre, que estará en el suroriente de la ciudad.

Otras de los proyectos a ejecutar para la próxima administración son las gazas de la avenida Norzagaray y calle Oro, una mayor conectividad a Santa Teresa-San Gerónimo, una más a la altura de Riberas del Bravo, también el Dren 2A y poder prolongar la avenida Teófilo Borunda, además lo que ha pedido la industria maquiladora, que es la prolongación del bulevar Juan Pablo II hacia Tornillo-Guadalupe, que sería una obra muy importante porque desahogaría mucho tráfico de carga.

Señaló que sus principales ejes para su próxima gestión serán todo lo que plantearon en campaña, sobre todo en materia de obra, pero va a desarrollar en septiembre y octubre, los foros para el Plan Municipal de Desarrollo para plantear el presupuesto de 2025.

En entrevista exclusiva para El Heraldo de Juárez, el alcalde Pérez Cuéllar habló de varios temas de interés, como es la buena relación que habrá con la próxima presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y las gestiones de proyectos ejecutivos para beneficio de la ciudad.

El presidente municipal dejó en claro que el primer gran proyecto que van a entregar a Claudia Sheinbaum es el tema de la energía, ya que para Ciudad Juárez es fundamental el tema de la energía para aprovechar la relocalización.

“Lo que tenemos es mucha obra pendiente, el tema que ya comentamos del Presupuesto Participativo, hay dos obras grandes que ya tenemos la certeza de que van a terminar el 31 de agosto que es, el Distribuidor Vial Talamás Camandari y el nuevo Estadio 8 de Diciembre y estoy nada más revisando si la entrada a Juárez que también la estamos ahí arreglando estará terminada, que la idea es más bien un tema político poderlas inaugurar antes que entre la siguiente administración”, dijo.

El alcalde de Ciudad Juárez comentó que en estos meses hará una evaluación del gabinete y ver qué ajustes debe hacer para tener una mejor administración en el próximo trienio.

Lo que sí aseguró que el actual secretario del Ayuntamiento y próximo presidente municipal suplente, se mantendrá en su cargo actual y puede desempeñar en su momento como presidente municipal en funciones.

El Gobierno Municipal tiene mucho trabajo encaminado, muchas obras que ya han iniciado a inaugurarlas, así como la entrega de mejoras de escuelas.

Destacó que este miércoles en sesión de Cabildo van a someter a votación la ampliación del Presupuesto Participativo en 312 millones de pesos para llegar este año a 700 millones de pesos en total, es una cifra completamente récord y esto es una respuesta del Gobierno Municipal a la confianza de los ciudadanos que fueron a votar el 21 de abril 95 mil juarenses en el Presupuesto Participativo.

“Juárez ya despertó, ahí está la votación, la promoción de la participación ciudadana es muy importante, pero si nos quedamos con el recurso que la ley nos plantea que son 338 millones de pesos, pues la verdad es que no vamos a estar a la altura de la respuesta que tuvo la gente, de haber ido 95 mil personas, entonces, nos fue bien con las Participaciones Federales y en lugar de gastarnos el dinero en otras cosas, lo vamos a meter a la obra, entonces nos vamos a ir a 700 millones y eso va a permitir que muchas de las personas que participaron, que se organizaron, sí vean la obra reflejada en su colonia, en su escuela, en su parque”, apuntó.

Desde su despacho, el alcalde Pérez Cuéllar aseguró que a Ciudad Juárez le va a ir mucho mejor en los siguientes tres años, además que está muy optimista con la nueva conformación del congreso, que va a permitir que haya una mejor negociación en los temas del presupuesto estatal, para que también nos vaya bien con el estado.

En relación con la relación que ha tenido durante esta administración con los regidores que conforman el Cabildo, el presidente municipal lo consideró bueno, a pesar de que hubo momentos difíciles, pero salimos avante. Hubo discusiones como tiene que ser en un Cabildo, hubo críticas de regidores del PAN, algunos regidores propios también, pero siempre respetaron las decisiones.

El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, indicó que nunca lo ha negado y siempre ha dicho sobre sus aspiraciones políticas rumbo al 2027, sin embargo, tiene que esperar los tiempos electorales y de Morena para abundar en el tema de su aspiración para la gubernatura.

“Yo he sido bien honesto, bien claro, es decir, cómo negar una aspiración que he demostrado en otros momentos, ahí está, desde luego que esto no implica de ninguna manera que vayamos a descuidar nuestro trabajo al frente del Ayuntamiento, ese es la prioridad, esa es la puerta que nos puede abrir el paso a palacio de gobierno, a hacer un buen trabajo, entonces, no es que no vayamos a hacer nada en este momento, simplemente era una pregunta obligada después de la elección y yo simplemente quise responder con la verdad, por supuesto que nos interesa, vendrán los tiempos, llegaran los momentos como dices, pues se va a ir rápido estos tres años, pero mientras tanto, y estoy enfocado en la chamba y he seguido trabajando”, puntualizó.

El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar reiteró el agradecimiento a los juarenses por la confianza, “yo estoy muy agradecido y muy comprometido con la ciudad y vamos a poner nuestro mejor empeño para ser un buen gobierno, lo hemos venido haciendo, pero para gestionar más recursos, eso va a ser bien importante para dar resultados y ya estamos metidos en eso y a chambear muy bien y el hecho de que podamos tener o no una aspiración, no nos va a desviar de nuestro objetivo que es hacer un buen gobierno”.

