"Quiero ser la corcholata de los juarenses": Cruz Pérez Cuéllar

Sin descartar la aspiración de una posible reelección para el próximo 2024, el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar mencionó: "vamos a seguir concentrados trabajando, pero sí quiero ser la corcholata de los juarenses”.

El alcalde, durante su rueda de prensa semanal, dijo que mantiene su compromiso con los ciudadanos en relación con seguir trabajando y no descuidar su labor para mejorar las condiciones de la ciudad.

La máxima autoridad en la ciudad, destacó que: "mi objetivo principal es no descuidar mi labor como alcalde de Juárez, ya que independientemente de la aspiración, mi deseo es seguir en la dinámica de trabajo que he mantenido desde que inicié la administración municipal".

“Sí me gustaría, sin embargo, creo se han adelantado mucho los tiempos, lo prudente en términos del gobierno y del trabajo que hemos venido realizando, es que no nos distraigamos, es algo que he venido diciendo y tratando de poner el ejemplo con trabajo”, expresó.

“Lo que quiero es que este año sea de puro trabajo, así me he mantenido, no he entrado en la dinámica de golpeteo, ni de la defensa, ni descalificaciones, yo estoy metido en la chamba y así quiero seguir porque todos merecen mi respeto y los tiempos van a llegar”, señaló.

El presidente refirió que sería un grave error de parte del Gobierno Municipal, empezando con el presidente, que por el tema de la revocación o por el tema de la aspiración a la reelección, descuide sus funciones.

El alcalde confirmó que si le gustaría reelegirse, pero los juarenses serán los que digan si es que tiene los méritos, para el próximo proceso electoral.

“Los méritos, esos lo dirán los juarenses y las juarenses, yo quisiera ser la corcholata de los juarenses, que ellos sean los que digan; sí nos gustaría que se quede, pero eso no depende tanto de mí, y del mérito", dijo Pérez Cuéllar.

Publicado originalmente en El Heraldo de Juárez