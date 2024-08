Realizan manifestación en solidaridad a Venezuela por reelección de Maduro en Juárez

Con pancartas y pronunciamientos, un grupo de juarenses se manifestaron en contra del gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro y manifestaron su solidaridad a los venezolanos.

"No al comunismo"; " No al fraude"; "Venezuela estamos contigo"; "No a la dictadura de Maduro"; "Venezuela Libre", fueron algunos de los mensajes que plasmaron en pancartas.

La manifestación la iniciaron en el área de las banderas en el Centro de Visitantes de Ciudad Juárez y la concluyeron a prácticamente la mitad del puente.

Eran aproximadamente cuarenta personas las que se reunieron, un estimado de un noventa por ciento juarenses, pero no eran personas de procedencia de Venezuela.

Dentro de los pronunciamientos mencionaban al actual gobierno de Morena y al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y posteriormente destacaban la dictadura de Maduro.

En la malla que se encuentra en el puente Córdova Américas colocaron una pancarta de no a la dictadura de Maduro ante la presencia de los elementos de la Guardia Nacional.

Debido a la manifestación y posiblemente al considerar las autoridades estadounidenses que se trataba de personas en situación de movilidad, fue cerrado el cruce.

Por un lapso estimado de 15 minutos colocaron una malla para detener el paso, mientras que la Guardia Nacional, con más de 15 elementos, bloqueo el paso en el puente.

