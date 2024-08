Realizan misa por el octavo aniversario luctuoso de Juan Gabriel en Juárez

Esta tarde, se realizó una misa por el octavo año luctuoso del Divo de Juárez en el Santuario de San Lorenzo, misa oficiada por el padre Alfredo Abdo Rohana.

Los asistentes fueron llegando desde una hora antes, varios de ellos y ellas provienen de distintas áreas de la república mexicana como lo son Michoacán, Guadalajara, Sinaloa, Ciudad de México y otras más.

Abdo Rohana mencionó que es la octava misa que se realiza para recordar que un 28 de agosto falleció Juan Gabriel, artista que dejó en alto el nombre de Ciudad Juárez.

“Con mucho gusto atendiendo esta celebración y no solo el aniversario de su fallecimiento, sino también he tenido a bien que me han invitado a celebrar la Santa Misa el 7 de enero que es cuando nació Alberto Aguilar Valadez, Juan Gabriel o sea hemos tenido ya a partir de su muerte hemos venido celebrando en este templo”, dijo el sacerdote.

“Se celebra aquí la memoria de un hombre con legado maravilloso en la música, que con orgullo podemos decir cómo han dicho ya algunas otras voces y entre ellas la de nuestro presidente municipal, verdad que Juan Gabriel nació en Juárez”, agregó Abdo Rohana.

Por su parte Felipe Rojas, director de la fundación Juan Gabriel, comentó que el realizar la misa luctuosa, “es una fecha muy especial y sobre todo es una fecha que todavía la sentimos con nostalgia con tristeza y bueno esta misa es para recordarlo para recordar su legado su y su vida y todo lo grandioso que nos ha dejado”.

La respuesta de la ciudadanía agregó que “ha sido estupenda la verdad ha superado en gran medida la audiencia de las de las dos ediciones pasadas, nos han expresado el gran cariño y sobre todo que sigue el amor que le tiene Ciudad Juárez a Juan Gabriel es eterno, esto refleja realmente el amor Completamente y era recíproco porque también Juan Gabriel amaba esta ciudad y siempre también estaba presente”.

Por su parte Rosendo Torres, dirigente del Espectacular Juan Gabriel Club de Fans proveniente de San Luis Potosí aseguró que cada año buscan “el seguir recordándole y seguir manteniendo vivo su legado porque después de tantos años de seguirlo, él ha formado parte de nosotros porque crecimos con él y él creció con nosotros y eso es lo que nos hace seguir viniendo”.

Al ser cuestionado de cómo recuerda ese día en que falleció el Divo de Juárez, recordó que, “muy triste porque no lo creíamos como todos los fans no lo creíamos pensamos que era una broma más de esas que publicaban verdad, pero, pues Tristemente fue la realidad y afortunadamente para nosotros a pesar de que ella no esté físicamente le seguimos recordando porque su música sigue”, concluyó el fanático del cantautor fallecido.

