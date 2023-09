Realizarán manifestación en contra de la militarización en la frontera de Texas y México

Border Network for Human Rights (Red Fronteriza de Derechos Humanos, BNHR por sus siglas en inglés) invitan a unirse a "The Border in Action" Resistiendo a la operación Lone Star, invitan a una marcha y manifestación en contra de la militarización en la frontera de Texas y México.

Este viernes 1 de septiembre, se invita a la comunidad fronteriza a entrar en acción contra las políticas antiinmigrantes y la falsa narrativa sobre la crisis humanitaria.

La Coalición Frontera Texas está organizando esta acción en toda la frontera, denominada "Resistiendo la Operación Lone Star".

FOTO: Cortesía | Tomadas de FB Red Fronteriza de Derechos Humanos

A las comunidades de El Paso, se unirán Presidio, Eagle Pass y el Valle del Río Grande para enviar un mensaje al gobierno estatal estadounidense y federal de manera conjunta.

En días pasados esta congraciarse se realizó en Eagle Pass, para rescatar un parque fronterizo donde se ha instalado la Guardia Nacional.

Juárez

En la ciudad de El Paso, Texas, la protesta será enfocada al reciente acto, donde un agente de la Guardia Nacional disparó a un mexicano que transitaba por el río Bravo. Para las personas que no son miembros de estas asociaciones y redes, pueden asistir a través del en vivo a través de Facebook.

Para obtener más información puede ingresar en el siguiente link https://fb.me/e/2YDta5UtL.

