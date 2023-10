Rechazan ciudadanos juarenses suspensión de clases

Los padres de familia se encuentran molestos por la suspensión de clases a la que convocó el SNTE en sus secciones 8 y 42 en Ciudad Juárez ante la falta de los libros de texto en las aulas.

La suspensión de clases se llevará a cabo desde este próximo lunes 16 de octubre y hasta nuevo aviso, dan a conocer por medio de un escrito que ya circuló en todos los planteles educativos y grupos de padres de familia en las redes sociales.

Una madre de familia que tiene a sus hijos en la escuela Abraham González dijo: “mire a lo que hemos llegado, parece que no estuvieron preparados los maestros para dar clases, antes no teníamos libros para todos y no teníamos problemas de esta magnitud”.

Otro padre de familia que solo se identificó como Josué, no puede creer hasta donde están llevando esta situación los maestros, “pareciera ya más una lucha de poder, y luego dicen que no están enseñándoles a nuestros hijos como estar en contra de las decisiones que se toman en los tribunales, en verdad que si se ve que son maestros de cuarta”.

El señor González, abuelito de cuatro menores externó: "cuando se iba imaginar uno que nuestros maestros hicieran estos desfiguros, es claro que ya no tienen y sienten ese compromiso con la educación, con los niños, me da vergüenza que mis nietos tengan que aprender de una manera tan irresponsable que se debe estar en contra de todo para conseguir lo que buscan unos cuantos, se deben aplicar también castigos a ellos por no ir a trabajar”, dijo muy molesto.

Estado fija su postura en relación a la suspensión de clases

Como se ha hecho público, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), tomó la decisión de suspender clases hasta en tanto el Poder Judicial Federal ordene reiniciar la entrega de los libros de texto gratuitos.

Respetamos esta decisión y nos mantenemos abiertos al diálogo permanente para encontrar soluciones que permitan a la brevedad recuperar la normalidad.

Desde el gobierno estatal, reiteramos nuestra posición de absoluto respeto al estado de Derecho, por lo que, así como acatamos la resolución de la Suprema Corte, acataremos lo que dicte el Poder Judicial de la Federación.

La decisión del pasado 11 de octubre, de suspender de nueva cuenta la entrega de los libros de texto gratuitos deriva de una nueva orden emanada del Poder Judicial Federal. Estamos en espera de su pronta resolución y nos mantenemos preparados para reiniciar la entrega de libros de forma inmediata.

La Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del Estado en acatamiento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inició inmediatamente la entrega de los libros de texto gratuitos desde el pasado 4 de octubre, habiéndose entregado a la fecha el 52% del total.

