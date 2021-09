Recibirá Texas alrededor de 500 migrantes de Haití

Autoridades de El Paso, Texas dieron a conocer que estarán recibiendo alrededor de 500 migrantes de Haití por día, para que puedan ser procesados y enviados a su país de origen.

Lo anterior debido a la crisis migratoria que enfrenta la frontera de Del Rio, Texas por la presencia de migrantes haitianos.

En El Paso se han confirmado al menos la llegada de mil quinientos migrantes, quienes serían enviados a su país de origen.

“Van a llegar aquí, se van a ir directamente al aeropuerto y directamente a su país”, informó Ricardo Samaniego, Juez del Condado de El Paso.

“Cuando alguien se regresa a su país es porque salud pública dice que no podemos tener personas donde no les podemos dar el espacio, puede desparramar el virus”, agregó.

A caballo y a “latigazos” agentes fronterizos intentan frenar a migrantes haitianos que se encuentran bajo un puente en la frontera de Del Rio, Texas.

La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, calificó como ‘’horroríficas’’ las imágenes que parecen mostrar a un agente de la Patrulla Fronteriza a caballo con un látigo para frenar a migrantes, pero no dijo cuáles consecuencias tendría que aplicar por las acciones del agente.

‘’He visto algunas de las imágenes. No tengo todo el contexto. No puedo imaginar cuál contexto haría eso apropiado, pero no tengo detalles adicionales’’, expresó Psaki.

Una fotografía mostraba al agente a caballo tomando a uno de los migrantes mientras el hombre intentaba entrar a Estados Unidos desde Ciudad Acuña, México.