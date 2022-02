Recuerda Joaquín Cosío cómo le 'temblaron las rodillas' en Ciudad Juárez

Gran revuelvo ha causado en las redes sociales el actor Joaquín Cosío en las últimas horas, y es por de más mencionar que no es tanto a otro posible papel a interpretar para una película de Hollywood, sino porque en una entrevista reciente señaló haber recibido amenazas en un bar de Ciudad Juárez.

El protagonista de películas y series como Narcos y El Infierno, película esta última que lo afianzó en el gusto del público con su personaje de El Cochiloco, ha confesado sufrir amenazas por personas que pudieran estar relacionadas con la delincuencia.

Fue en una entrevista que otorgó a Yordi Rosado, misma que se publicó en el canal de Youtube del conductor, donde Cosío habló de la amenaza la cual le puso a "temblar las rodillas".

Un rubio muy bien vestido se me acerca y me dice quiúbole, se me acerca y qué pasó, cómo te va, y luego se iba y regresaba. La tercera o cuarta vez yo estaba que me moría. Yo temblando y el tipo volteando a verme, mi amigo con su novia y de nuevo me dice ‘cuídate cuando cruces la puerta’. Imagínate, es la única vez donde comprobé que sí te tiemblan las rodillas contó el actor.

Destacó que el hecho fue años antes de que en Ciudad Juárez se desatara el caos por la violencia e inseguridad, agregando que afortunadamente fue en esa época, "porque si hubiera sido después no hubiera ni alcanzado a salir del lugar donde se encontraba".

"Me encontraba en Zacatecas en una cantina, estábamos mis amigos y yo y llegaron unos jovencillos ya entrados en copas -y me dijeron la frase que considero más escalofriante-: ‘¿Qué pasó? Nosotros somos los de a deveras'... De inmediato mis amigos y yo nos retiramos", recordó también durante la entrevista.

Agregó que dicha acción fue después de que se hizo famoso por su personaje como 'El Cochiloco' en la película de El Infierno, asegurando que esos dos casos son los más memorables y el encuentro más cercano que ha tenido con personas involucradas en el crimen organizado.