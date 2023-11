Regreso de tren de pasajeros requerirá de gran inversión: Canacintra

El vicepresidente Nacional de Maquiladora y Franjas Fronterizas de Canacintra, Jesús Manuel “Thor” Salayandía Lara dijo estar de acuerdo con que regrese el tren de pasajeros en esta frontera, pero destacó que se requerirá una gran inversión para infraestructura.

“Esa parte está bien interesante, lo que pasa es que le tienen que meter mucha inversión, porque ahorita con las vías que tenemos son para vías de tren de carga”, expresó Salayandía.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

“Quieren meter de pasajeros, pues sí, pero por esa vía no van a poder, si un pasajero quiere ir de aquí a Aguascalientes, por ejemplo, va a tardar mucho en llegar, no sé cuantas horas y no va a ser muy eficiente y no va a pagar, va a estar destinado a que truene”, agregó.

Dijo que es un proyecto muy interesante el que regrese el tren de pasajeros a esta frontera, como fue anunciado hace algunos días por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En países muy desarrollados como en Europa usan mucho el tren, nosotros sí estamos a favor, pero tienen que meterle mucha lana, mucha infraestructura, otra vía de tren, específicamente nada más para pasajeros”, enfatizó.

“Porque si usan la misma que tienen para carga, vas a tardar mucho en llegar a tu lugar de origen, la gente ni lo va a usar, el costo va a ser muy elevado y no va a ser eficiente, te va a salir más barato agarrar un avión de Viva Aerobus de 3 mil pesos, ir y venir o el camión, pero si es positivo”, finalizó.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El 20 de noviembre de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto presidencial por el que se declara área prioritaria para el desarrollo nacional, la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en el Sistema Ferroviario Mexicano.

Entre las rutas de proyectos de trenes de pasajeros se encuentra Aguascalientes-Chihuahua-Ciudad Juárez.

Publicado en: El Heraldo de Juárez