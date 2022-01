Regularización de “chuecos” saldrá en 10 mil pesos

“Están asustando a la gente con costos que no tienen nada que ver con la realidad. Nosotros estimamos que hasta la etapa de entregar pedimento de importación no se gastarán ni los cinco mil pesos”, mencionó Nora Yu, presidenta de la Asociación de Agentes Aduanales de esta frontera.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Esto en lo que se refiere a los costos que deben cubrirse tanto de la agencia aduanal como lo de la importación, placas y tenencias se pagan aparte”, agregó la representante de los agentes aduanales que mañana estarán convocando a una reunión informativa a efecto de dar a conocer detalles sobre este proceso de nacionalización.





Archivo | El Heraldo de Juárez





“Mañana estaremos invitando a todos los medios para darles a conocer más detalles acerca de este proceso. Sobre todo lo relativo a precios y costos de este procedimiento y si ya tenemos las reglas de operación también se las daremos a conocer”, puntualizó Nora Elena Yu.

Acerca de las declaraciones de algunos líderes de asociaciones en torno al costo de nacionalización, que podría oscilar entre los 10 mil y 17 mil pesos y que dieron a conocer el fin de semana pasado, la presidenta de AAA fue enfática y contestó molesta: “salen los oportunistas como siempre, intentando engañar a la gente. No se dejen sorprender y no suelten nada de dinero a nadie. Ahorita no se puede mover nada de nacionalización y obvio que los costos no llegarán a esos precios. Es una locura”, mencionó en tono enérgico la líder gremial.

“Aún esperamos que en la Ciudad de México se definan algunas cuestiones que inclusive puedan hacer que el trámite sea aún más barato. Estaremos informando oportunamente”, finalizó Yu Hernández.