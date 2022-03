Repuve sigue sin aceptar autos ´chuecos´ en Ciudad Juárez

Los dueños de vehículos chuecos están atravesando un verdadero calvario para regularizar sus autos ya que en el Registro Público Vehicular no quieren recibir sus carros "Por qué no hay instrucciones todavía de como le vamos a hacer", según manifiestan los mismos empleados del Repuve.

Algunos de los dueños de vehículos irregulares que acudieron ayer al área de recaudación en la misma plaza manifestaron su inconformidad al señalar que: "Nadie nos sabe decir nada y nadie da una respuesta adecuada a nuestras dudas. Primero nos dijeron que aquí no era el trámite, luego nos pidieron la carpeta con los documentos y al final nos salen Con que debemos de ir a la presidencia municipal que allá es donde se hace el trámite", refiere Josué M., quien se presentó la mañana de ayer ahí a la oficina gubernamental por qué un cuñado suyo le indico que en ese lugar sería el trámite para regularizar su camioneta.

"No informan nada. Fui a Hacienda federal y me dijeron que ahí no se hacia el trámite . Que entrara a la página del SAT y que ahí llenara el formato. Ni computadora tengo, como le voy a hacer ?? ,refiere Don Joaquín S. quien es un adulto mayor y acudió a la plaza El Paseo con la intención de regularizar su Cavalier 2004.

En el mismo recorrido que realizo este medio informátivo acudimos al módulo de registro vehicular a efecto de solicitar la información para llevar un vehículo chueco a registrar, manifestando el empleado que : " Aquí solamente estamos recibiendo vehículos que ya traen pedimento de importación. Los registramos y ya la persona hace el resto del trámite para obtener las placas. De los chuecos nadie nos ha dado indicación alguna ni nos han dicho cómo va a ser el trámite ", argumento el empleado estatal.

Cabe señalar que el gobierno Federal dio a conocer hace unos días el nuevo decreto por medio del cual se pretende regularizar los vehículos chuecos de toda la franja fronteriza y deja de lado la participación de los agentes aduanales así como cualquier otro intermediario , sin embargo el grueso de los dueños de vehículos no tienen muy claro aún el método a seguir y ninguna instancia de gobierno ha emitido información alguna para clarificar las reglas de operación.