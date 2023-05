Retiran a migrantes que vendían alimentos en la zona Centro de Ciudad Juárez

Desde el pasado lunes Ronald Torres Fernández se dedica a vender arepas en la zona Centro, para poder tener recursos y pagar el lugar donde rentan y sus gastos, mientras logran pasar a Estados Unidos.

En un inicio, decidió junto con un grupo de amigos colocarse justo en el cruce de 16 de Septiembre y Ferrocarril, a un costado de las letras CD JUÁREZ, pero llegó personal del municipio y le pido colocarse en la cerca de enfrente, lugar de donde fue retirado el pasado miércoles, por personal de Regulación Comercial.

Te puede interesar: Hay al menos 150 migrantes acampando frente a presidencia



La instrucción es no permitir que ningún venezolano o migrante, del país que sea, venda alimentos en el primer cuadro de la ciudad, comentó el director de Regulación Comercial, Arturo Urquidi Astorga.

"Ya no están, ya se fueron, hablamos con ellos, eran algunas las quejas, tomamos cartas en el asunto y pues decidieron moverse a otro lado", dijo Urquidi Astorga.

Las quejas fueron principalmente por parte de los comerciantes formales que señalaron la cantidad de basura que generaban, ya que los clientes consumían y no depositaban los desperdicios en los contenedores que ha colocado el municipio.

También argumentaron que registraban baja en la venta de los alimentos en los locales establecidos y como no pagaban permisos o servicios, no les parecía justo que sirvieran sobre la 16 de Septiembre.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Torres Fernández aseguró que por parte del municipio llegaron y sólo le pidieron tener aseado el área donde estarían vendiendo, para no generar más contaminación, "Solo llegaron de la alcaldía y tenía que tener limpio para que no me molestaran, fue todo lo que dijeron", dijo.

Ya para el día miércoles no se le permitió vender la comida, ya que un vendedor de burritos reclamo un espacio y como disposición del municipio, este no podía permanecer en ese lugar.

Nota original de El Heraldo de Juárez