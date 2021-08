Retrasan llegada de nuevos camiones para la segunda ruta en Juárez

La llegada de camiones para la Segunda Ruta Troncal (BRT2) se atrasará hasta octubre debido a que las empresas que ganaron la licitación no tienen una certeza jurídica al no contar con un documento que los acredite como concesionarios, además que no han definido aumento a la tarifa, indicó el presidente de Coparmex, José Mario Sánchez Soledad.

Expuso que de acuerdo con el contrato entre el Estado y las empresas que ganaron las licitaciones, las unidades deberían de estar entre el 12 y 19 de agosto, sin embargo, la falta de créditos los obliga a que pudieran llegar las unidades hasta octubre.

Señaló que los concesionarios socios de Coparmex que resultaron ganadores del concurso de las licitaciones siguen sin salir la tarifa que podría ser de 10:50 y 11:00 pesos, pero sigue sin salir y no ven para cuándo porque es un tema que nadie quiere hablar.

“Hay compromisos que están siendo exigidos, pero también así como hay compromisos para los concesionarios, pues el mismo gobierno tiene responsabilidades y sigue sin dar una tarifa y por ende, todavía no hay autorización de los créditos a los particulares, es algo que no entendemos porqué el gobierno no le cae el veinte de que al haber planteado un esquema en donde la fuente de repago está en el sistema único de recaudo, entonces el que va a manejar el sistema único de recargo es el que tiene que dar la información financiera para poder hacer todos los análisis y presentar todas las corridas financieras para poder acreditar la autorización de los créditos”, sentenció.

FOTO: Luis Torres | El Heraldo de Juárez

El representante de Coparmex en Juárez mencionó que no se ha hecho una verificación de las rutas del BRT 2, también se desconoce si arrancará o no las obras y lo más lamentable es que a pesar de que hace meses de haber sido notificados de que ganaron los procesos de licitación, no se ha dado ninguna concesión para dar certeza jurídica a los concesionarios.

“Imagínenseles están pidiendo tener créditos, comprar camiones, presentarlos para el 12 de agosto y todavía no tienen una concesión, sabemos que la ley -lo que nos han dicho- dice porque así fue diseñado, por un lado dicen: es que tienen que presentar los camiones, pero el concesionario dice que necesito un documento más sólido para poder al que va a dar el crédito decirle, pues ya soy ganador de una concesión, pero la ley dice que no te pueden dar las concesiones hasta que no enseñen los camiones”, expuso.

Dejó en claro que falta voluntad por parte de la autoridad estatal para poder resolver esta situación porque sigue atorado de no otorgar las concesiones, pero también se sigue requiriendo que se presenten los camiones para el 12 de agosto, pero no va a ser factible.

“Mientras no haya una seguridad y certeza jurídica para los concesionarios, todo el sistema se retrasa”, puntualizó José Mario Sánchez Soledad.