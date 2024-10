Ruta 10 en Anapra ¿Cuál es la leyenda del fantasma que sube a este camión en Juárez?

Son muchas las leyendas en Ciudad Juárez forman parte de lo que fue la ciudad durante la época de la Revolución Mexicana, momento en el que muchos perdieron la vida intentando lograr un cambio en el país, siendo esta frontera el campo de batalla, sin embargo, otra batalla se vive día tras día en casi 100 años después de estas batallas: los feminicidios.

Lamentablemente, muchas mujeres perdieron la vida y algunas, años después de su desaparición, continúan siendo buscadas por sus familiares, con las vagas esperanzas de que ella continúe con vida.

En muchos de los casos, estas mujeres no lograron librar la batalla de la violencia contra la mujer, terminando asesinadas por personas a quienes quizá les dieron un poco de confianza, ni hoy, ni cuando estos casos comenzaron a presentarse de manera repetitiva en la década de los 90.

Esta leyenda es posiblemente un caso más en el que la lucha no terminó ni después de muerta, y ya sea real o no, no hay que descartar que haya pasado realmente a alguna mujer, joven o niña en Ciudad Juárez.

¿Qué ocurre en la Ruta 10?

Es en la zona de Anapra de Ciudad Juárez en donde muchos choferes han dicho que vieron en más de una ocasión durante su recorrido, que la gente sube y baja como normalmente debe ocurrir, pero existe un caso particular, cuando a muchos les tocó ver a una pasajera subir a la Ruta 10 por Anapra, pero nunca más la vieron bajar.

Lo que se cuenta, es que hace más de 20 años en esta zona de la ciudad, cuando apenas había pocas casas sin los servicios básicos, siendo una de esas casas en donde habitaba una pareja joven, siendo la mujer quien sufría violencia doméstica y víctima de severas golpizas, hasta que un lamentable día, los golpes la mataron.

La pareja de ella, al percatarse de lo que había hecho, entró en pánico y optó por enterrarla en una zona serrana, en donde hoy hay carreteras por la zona de Anapra, justo por donde pasa la Ruta 10 de Ciudad Juárez.

Y a pesar de que han pasado décadas desde este supuesto asesinato, los choferes de esta ruta han subido en repetidas ocasiones a una mujer desaliñada de ropa, cara y cabello, pero cuando la ruta se vacía, ella no está ahí, como si su destino hubiera llegado a su fin, repitiéndose la dinámica en donde probablemente fue enterrada.

Como toda leyenda, es posible que este hecho en específico no haya ocurrido; sin embargo, ¿has pensado en cada una de las mujeres que pasaron por una situación tan lamentable como esta?, ¿sus almas en pena continuarán rondando por las calles de Ciudad Juárez?

