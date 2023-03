Se actuará si hubo negligencia o dolo, no ocultaremos nada: AMLO

Luego de la tragedia que se registró al interior del Instituto Nacional de Migración, donde murieron 40 indocumentados en Juárez a raíz de un incendio, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se actuará si se detecta negligencia, dolo o cualquier omisión, pero que todo se transparentara y que no sé ocultara nada.

Dijo que este miércoles se dará a conocer un informe por la tarde sobre qué fue lo que ocurrió, con toda la evidencia y todo lo que han podido recuperar del percance en el Instituto Nacional de Migración, para que todos puedan conocer las investigaciones y deslindar las responsabilidades correspondientes.

El Presidente de la República expresó sus condolencias a los familiares, habitantes de los países de donde son originarios los migrantes, que lamentablemente perdieron la vida en el incendio en Ciudad Juárez, esto, tras iniciar su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

"Se están haciendo las investigaciones, para conocer lo que realmente sucedió, hay versiones, tenemos información preliminar, queremos tener todos los elementos para informar, si es posible hoy mismo, informar sobre lo que sucedió, en la versión de el Gobierno que representó", dijo el Presidente.

Solicitó a la FGR, que como es su deber y su facultad, que continúe con la investigación judicial, para que se emita una resolución, se actúe, se finquen responsabilidades, que no haya impunidad; que se aclare bien quienes fueron los responsables, y que se finquen de manera específica la responsabilidades y se castigue con la ley a quienes hayan causado esta dolorosa tragedia.

Aseguró que de ninguna manera van a ocultar los hechos, que no actuarán de manera injusta, de esto tan doloroso y triste, por lo cual, insistió que la FGR va a actuar; la Comisión de Derechos Humanos está haciendo su trabajo de forma independiente y autónoma, y que no hay ningún propósito de ocultar los hechos, ningún propósito de proteger a nadie, que en su gobierno, no se permitirá la violación a los derechos humanos ni la impunidad.

"Vamos a esperar que informe Rosa Icela, vamos a tener toda la información hoy, se va entregar una rueda de prensa, y ahora lo más triste es trasmitir el pesar y cuidar que los heridos graves, sean atendidos, salvar vidas, se actuará de manera sumaria, tenemos que conocer realmente lo que sucedió, hay versiones y existe la Fiscalía, que es autónoma y que va llevar a cabo la investigación", abundó.

Agregó que ahora que se da la situación, van a continuar, solo que lo primero es informar, el cuidar a los enfermos y decirle a los familiares de quienes perdieron la vida, que se actuará de forma responsable y se castigará si existe alguna actitud de dolo, deficiencia, algo que se haya hecho de forma indebida, delitos cometidos, eso lo va a hacer la FGR.

"Sobre el video se hablara hoy, va informar la Secretaría de Seguridad, no vamos a ocultar nada, no somos iguales a los que fabricaban delitos, ocultaban las cosas, torturaban, para que se culparan gentes, ya no es el tiempo de los gobiernos autoritarios", dijo.

También señaló que en el video se observa a funcionarios de Migración, pero también había un contrato con una empresa privada de seguridad, pero que todo esto se va informar en la tarde, ya esta esa información en manos de la Fiscalía General y el delegado de la Fiscalía en Chihuahua.