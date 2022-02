Se compromete Amlo a terminar el hospital de especialidades de Juárez

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que visitará Ciudad Juárez en unos días y se comprometió además a terminar el Hospital de Especialidades ubicado en este municipio.

Lo anterior lo expresó en su conferencia mañanera de este día.

Sobre la visita al municipio, señaló que el objetivo es supervisar las Aduanas.

Adelantó que todas las Aduanas serán manejadas por la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Marina-Armada.

"Todas las aduanas van hacer manejadas tanto por la Secretaría de la Defensa Nacional, como la Secretaría de Marina", refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia matutina de este jueves, al adelantar que habrá una restructuración en los sistemas de migración y aduanas, por ello estará realizando una visita a los estados de la frontera norte, incluyendo Ciudad Juárez, aunque sin precisar el día en que estará en esta urbe.

"Qué podamos dar atención como lo merecen los turistas, visitantes, y que no haya extorsiones, pero también que no haya pérdida de tiempo, que no tarden mucho en hacer sus trámites y desde luego evitar la corrupción, el contrabando, el que las aduanas no estén controladas por delincuentes, ni de la llamada delincuencia organizada ni delincuencia de cuello blanco", dijo.

"Todas las aduanas serán manejadas por la Secretaría de la Defensa como Marina, la semana próxima haré recorrido por las aduanas del norte, estaré en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas", afirmó.

Acerca del Hospital de Especialidades, AMLO se comprometió también a terminar de construir hospitales en Ciudad Juárez, Ticul y Puebla porque “ya no tenemos tanta presión por la pandemia”.

López Obrador pidió a Juan Ferrer, titular del Insabi, qué se ha hecho con hospitales rehabilitados y que estaban abandonados: “escrutinio público, transparencia de verdad”.