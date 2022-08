Caos en el SAT: Se empalmaron citas pendientes del viernes y las de hoy lunes en Juárez

Las oficinas del Sistema de Administración Tributaria, SAT, en esta frontera lucieron hoy a reventar luego de que varias citas que se cancelaron el pasado viernes se reagendaron para este día y prácticamente se empalmaron.

"Están llegando personas con citas del viernes que les dijeron que los iban a atender hoy luego de que el viernes se cancelaron por los hechos violentos del jueves y ahora creo que los van a atender a todos pero más rápido" , señaló uno de los jóvenes que presta servicio social en la puerta de entrada en las oficinas de la Teófilo Borunda.

Finanzas ¿Cuáles son las mejores Afores con mayor rendimiento en México?

Aunado al empalme de las citas también se encontraban en la fila varias trabajadoras de empresa maquiladora que iban a tramitar su constancia de situación fiscal.

" Según esto nos dijeron que ya no era necesario tramitar la cédula pero en la maquiladora nos la están pidiendo y amenazan que si no la llevamos la próxima semana no nos van a pagar", comento una joven que esperaba ser atendida en la fila.

El pasado viernes por la mañana el SAT anuncio que permanecerían cerradas sus oficinas ese día luego de los hechos violentos acaecidos el día jueves, sin embargo aseguro la dependencia que las citas serían respetadas y al mismo tiempo ofrecían los servicios digitales para que los interesados realizaran sus trámites por dicha vía.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El Heraldo de Juárez pudo constatar hoy la aglomeración y las largas filas que se formaron en las primeras dos horas de servicio de la oficina mismas que fueron disminuyendo conforme transcurrió el día.