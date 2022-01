Se investiga caso de asesinatos de Nohemí y Tania Yulizsa: fiscal

El fiscal General del Estado, Roberto Fierro Duarte, habló sobre el caso de Nohemí y Tania, las dos mujeres asesinadas y cortadas a pedazos en el Valle de Juárez, a la altura del poblado de San Agustín.

El fiscal señaló que dicho caso está siendo investigado en relación a la delincuencia organizada, descartando completamente que se trate de un crimen de odio.

"No se trata de un crimen de odio, yo esperaría que termine la audiencia de vinculación, desgraciadamente hay un protocolo que no me permite hablar para no criminalizar a las personas ni revictimizar, sin embargo hay pruebas sólidas para poder determinar que no es un crimen de odio, hay delincuencia organizada", dijo.

Por su parte, el pasado jueves por la noche, la Red Mesa de Mujeres a través de su representante, Yadira Cortés, habían mencionado que tras la reunión que sostuvieron a mediodía con el Fiscal de Distrito, Jesús Manuel Carrasco Chacón, les había dicho que la carpeta de investigación fue entregada a la Fiscalía de Género.

Es decir, ellas se sentían tranquilas ante la posibilidad de que este doble crimen fuera investigado con perspectiva de género, sin embargo, indicó que no se les dio información ni acceso a esta carpeta.

Según Yadira, el fiscal Carrasco les dijo que el expediente ya estaba en la FEM y que él no tenía conocimiento de los avances de esta investigación.