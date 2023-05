Se manifiesta exempleada del Conalep 1 en Juárez; denuncia despido injustificado y acoso laboral

Desde hace un mes que fue despedida y con la excusa de que “fue una equivocación, un mal entendido”, Yvette Paola Garay Acosta aún está en espera de ser reincorporada a su trabajo al interior del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) 1.

Desde el pasado 31 de marzo, el director general del Conalep, José Alfredo Chávez Ruiz, se comunicó con la ahora inconforme y le aseguró que volvería a ocupar su puesto, pero hasta la fecha no se ha dado.

“Tenía un año dos meses en mi trabajo, por indicaciones del director general José Alfredo Chávez Ruiz, fui despedida, después de haber hablado con él me prometió darme el nombramiento hace un mes, según él me entregaría el pasado viernes 28 de abril -ahora si- mi reincorporación pero solo me ha dado largas”, mencionó Garay Acosta.

Los integrantes de Maestros en Movimiento, son los que han estado apoyando a la mujer con sus exigencias, ya que aseguró ser presa de acoso laboral por su discapacidad visual.

“Dentro de las actividades yo estaba en ventanilla, puedo hacer perfectamente mi trabajo, pero me encomendaban otras tareas que no correspondían al área donde estaba, algunas eran con cierta dificultad, otras no tanto, lo que considero injusto”, detalló la manifestante.

Actualmente está una denuncia por discriminación ante la discapacidad que tengo y acoso laboral en Derechos Humanos dentro del Órgano de la función Pública, espero sea tomado en cuenta mi caso y se me incorpore a mis labores.

“Hasta el momento la Secretaría de Educación jamás se ha prestado para dialogar con los maestros en movimiento u alguno de nosotros, por lo que exijo que mi caso sea atendido por la gobernadora Maru Campos, ya que solo ella lograra que me devuelvan mi trabajo”, añadió Garay Acosta.

Finalmente la manifestante aseguró, “me ven como un estorbo sin valor agregado”; enfatizó que estará tocando todas las puertas que sean necesarias hasta ser escuchada por la gobernadora.

Publicada originalmente en El Heraldo de Juárez