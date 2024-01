Se manifiestan maestros de la Sección 8 en las oficinas de Pueblito Mexicano

Maestros de la Sección 8a del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación (SNTE) se manifestaron en la explanada de las oficinas del Gobierno del Estado de Pueblito Mexicano para exigir la destitución del jefe de Servicios Regionales de Educación Zona Norte, Sergio Montalvo Álvarez.

El secretario general del SNTE, Eduardo Zendejas señaló que el funcionario estatal no ha sido capaz de fungir como gestor, ni resolver los faltantes de maestros, de áreas administrativas, además de ser una persona prepotente.

Aseveró que no han descuidado a los alumnos cuando no había libros de texto gratuito y ahora con esta manifestación solo vino una representación para que no se afecte el sistema educativo.

El dirigente magisterial expuso que después del mediodía tendrán una mesa de diálogo con las autoridades educativas del Estado, el cual pedirán la destitución de Sergio Montalvo Álvarez.

FOTO: Francisco Servín | El Heraldo de Juárez

"No podemos caminar con una persona con esas características y sobre todo que maltrate a mis compañeros y compañeras", sentenció.

Asimismo, solicitarán que se cubran los recursos primeramente de los docentes, luego seguido de ellos los 57 subdirectores, personal de apoyo y asistencia a la educación.

FOTO: Francisco Servín | El Heraldo de Juárez

Además, que se entreguen los apoyos en tiempo y forma, pero sobre todo y lo más importante, el respeto a la función que realizan los compañeros maestros.

Respeto al magisterio, fuera Montalvo, respeto a los jefes de sector, supervisores y directivos escolares, pago de recursos docentes y administrativos, fortalecimiento a la estructura ocupacional, entre otras, fueron las consignas que el magisterio hizo notar en las cartulinas y mantas colocadas al exterior de la dependencia educativa.

FOTO: Francisco Servín | El Heraldo de Juárez

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Al arribar el líder del magisterio federalizado, Eduardo Zendejas comentó que por más de un año no se ha tenido respuesta a las necesidades, reiteró también que un grupo de personas tienen “secuestrado” el sistema educativo.

De igual forma el dirigente sindical resaltó que el servicio educativo no se encuentra suspendido, las clases se encuentra funcionando con normalidad, expresó de forma puntual que se permanecerá en las instalaciones hasta en tanto se instalen las mesas de negociación y se lleguen a los acuerdos necesarios en pro de la escuela pública.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

FOTO: Francisco Servín | El Heraldo de Juárez

Publicado en: El Heraldo de Juárez