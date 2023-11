Se prepara CBP para agilizar el tráfico en cruces internacionales durante días festivos

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU (CBP por sus siglas en inglés) recomendó a la ciudadanía tomar algunas medidas para facilitar el tráfico en los cruces internacionales del área de El Paso, Texas durante los días festivos de Acción de Gracias y Navidad.

El director de Operaciones de Campo de CBP de El Paso, Texas, Héctor Mancha informó a través de un comunicado que CBP se está preparando para el flujo de tráfico adicional que comúnmente se experimenta desde finales de noviembre hasta principios de enero, por lo que recomendaron a los viajeros a planificar con anticipación la próxima temporada de viajes de Acción de Gracias y Navidad para incluir la solicitud de permisos de viaje I-94 en línea.

"Si bien los líderes de CBP monitorearán los flujos de tráfico y ajustarán el personal en consecuencia, los visitantes y compradores que lleguen desde México también deben considerar medidas de facilitación para ahorrar tiempo, como presentar y pagar por adelantado sus solicitudes de permiso de turista electrónicamente a través de la aplicación móvil CBP One" mencionó.

Los viajeros pueden solicitar sus permisos turísticos en línea a través de la aplicación móvil CBP One™, disponible en Google Play o Apple App Store o a través de http://i94.cbp.dhs.gov. Los viajeros reciben un I-94 provisional después de enviar su solicitud y pago en línea. Para finalizar el proceso I-94, los viajeros deben presentarse en un puerto de entrada dentro de los siete días posteriores a su solicitud para ser entrevistados por un oficial de CBP, presentar escaneos dactilares biométricos y se les tomará una fotografía.

La función de entrada I-94 permite a los viajeros solicitar una I-94 provisional antes de llegar a un cruce fronterizo terrestre. Los viajeros que soliciten su I-94 con anticipación experimentarán tiempos de procesamiento más rápidos para agilizar la entrada. Los viajeros también pueden acceder rápidamente a su presentación I-94 actual para ver información crítica, como cuánto tiempo pueden permanecer en los EE. UU., y utilizarla como prueba de su condición de visitante una vez en los Estados Unidos.

Los viajeros deben descargar la aplicación gratuita CBP One™ en su dispositivo inteligente con acceso a la web. Tenga en cuenta que se requiere una cuenta gratuita de login.gov para utilizar CBP One™. Después de abrir la aplicación CBP One™, toque "Iniciar sesión con Login.gov".

Después de iniciar sesión en CBP One™, los usuarios pueden acceder a los diferentes servicios de CBP según sus necesidades específicas.

Los miembros del público viajero pueden monitorear los tiempos de espera en la frontera o también obtener la aplicación BWT en su teléfono inteligente a través de Apple App Store y Google Play (CBP BWT) para que puedan observar los tiempos de espera y tomar una decisión informada sobre qué puente usar. Estos tiempos de espera se actualizan cada hora. La ciudad de El Paso también cuenta con cámaras en vivo en tres de los puentes internacionales de El Paso que los viajeros pueden utilizar como recurso.

FOTO: Salvador Miranda | El Heraldo de Juárez

Además, para evitar posibles retrasos o multas debido a que los viajeros traen artículos agrícolas prohibidos/restringidos, CBP alienta a los viajeros a declarar todos los artículos agrícolas a un oficial de CBP a su llegada y antes de realizar su viaje a consultar la guía Know Before You Go.

“Estar preparado para el proceso de inspección y declarar todos los artículos que se traen desde México a Estados Unidos ahorrará tiempo y ayudará a los viajeros a evitar posibles sanciones”, dijo Mancha. "Los viajeros también deben esperar tiempos de cruce más largos de lo normal y ajustar sus horarios de viaje en consecuencia".

Publicado en El Heraldo de Juárez