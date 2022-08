Se recuperan en el hospital dos víctimas inocentes del "Jueves Negro"

Ricardo Téllez y María Cecilia Regalado Pulido fueron víctimas inocentes del ataque armado que se registro a las afueras de Little Caesars el pasado 11 de Agosto y ahora están postrados en cama con heridas en diferentes partes de su cuerpo.

"Yo estaba afuera de la pizzería esperando a mi mujer con unas bolsas de mandado. Ella entro por una pizza y en cuestión de segundos comenzaron a tronar las balas. Caí herido y vi como mi mujer también caía al suelo. Optamos por no levantarnos hasta que pasaron los balazos" ,refiere Ricardo Téllez quien ayer por la mañana fue entrevistado por esta casa editora.

En estos momentos la pareja permanece internada en la clínica 66 del IMSS con la esperanza de recuperarse de las lesiones que los proyectiles les ocasionaron ese fatídico día.

"Puede decirse que estamos bien de salud pero me preocupa mi esposa por qué es híper tensa y diabética y el médico que la está atendiendo me comentó que le quieren dejar una bala que se alojó en el glúteo izquierdo , según el doctor no pasa nada pero ya varias personas me han comentado que eso es muy peligroso. Por mi mejor que se la saquen " refiere Téllez quien es originario de Chiapas y se desempeña cómo guardia de seguridad privada en una empresa local.

María Cecilia, de 45 años, tiene tres heridas en su cuerpo: una en la ingle , un rozón en la mano y codo derecho y el impacto en el glúteo izquierdo en tanto Ricardo Téllez, el esposo, tiene tres impactos de bala : uno en el abdomen , uno en la pierna izquierda y uno en la espinilla derecha, afortunadamente todas las heridas con entrada y salida.

La señora Cecilia labora como operadora en una empresa maquiladora local y está al cuidado de su famila directa con la intención de irse recuperando poco a poco de las heridas.

" Me preocupa que le dejen la bala adentro. La verdad no me convence mucho lo que me dice el doctor y estoy insistiendo para que le saquen la bala de su glúteo", agrego el entrevistado.

Directivos del IMSS manifestaron por su parte que el estado de salud de la pareja es favorable, se les está atendiendo de manera oportuna y están atentos a su evolución de manera diaria.

Finalmente el señor Téllez hizo un llamado a todos los ordenes de gobierno para que no los abandonen ya que se ha divulgado a través de diferentes medios que va a haber ayuda por parte de varias instancias, federales estatales y municipales, pero hasta la fecha " nadie se a acercado con nosotros y la verdad es que sentimos que nos han abandonado a nuestra suerte. Hay que hacer gastos y la verdad no tenemos recursos para solventarlos" , finalizo el entrevistado.