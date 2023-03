Se reelige Rogelio Ramos al frente de Canaco en Ciudad Juárez

Rogelio Ramos, fue reelegido en el cargo de presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en esta frontera, para el periodo 2023-2024, durante la Asamblea General Ordinaria, que se celebró anoche en las instalaciones del organismo empresarial.

Durante la asamblea se eligieron a los nuevos consejeros, Comité Directivo, Comité Ejecutivo, además de presidentes de Secciones Especializadas.

FOTO: Edgar García | El Heraldo de Juárez

La toma de protesta de los consejeros estuvo a cargo de Oscar Ibáñez, representante de la gobernadora María Eugenia Campos Galván en la zona norte, mientras que el presidente municipal Cruz Pérez Cuellar lo hizo ante los Comités y presidentes de Secciones.

“Primero agradecer por la oportunidad de seguirlos representando una vez más, tengo arraigo a pocas cosas, solo a dos, a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento donde trabajé por 11 años, fui mensajero, luego de relaciones públicas, en varios departamentos, eso me creó un arraigo”, expresó Ramos.

FOTO: Edgar García | El Heraldo de Juárez

“De aquí de la Cámara hace 10 años me nombraron representante del comercio ante el Consejo de la Junta de Aguas, yo defendía cuando querían subir las tarifas al comercio organizado, luego me hacen consejero; la Junta de Agua y la Cámara son adictivas, por eso quiero agradecerles porque me dan la oportunidad de servirles un año más”, agregó el presidente de Canaco.

Luego de la toma de protesta, Oscar Ibáñez destacó “estas son cosas que fortalecen a nuestra ciudad, son parte de la actividad económica, al nuevo presidente hay que reconocerle su liderazgo y el tipo de liderazgo que ejerce, que suma, que seguirá brindando beneficios no solo para la Cámara, para toda la ciudad”.

FOTO: Edgar García | El Heraldo de Juárez

Por su parte, el presidente municipal mencionó “es una Cámara muy activa, que demuestra el liderazgo de Rogelio y quiero reiterar el compromiso de trabajar de la mano, así lo vamos a seguir haciendo en coordinación”.

Los nuevos Consejeros titulares son Ramón Flores, Jesús Andrade Sánchez, Claudia García, Francisco Yepo, Javier Chavira, Omar Pizaña, Gustavo Muñoz, Angel Corral, Ana Meraz y Oscar Cisneros.

Nota publicada en: El Heraldo de Juárez