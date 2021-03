Se restablecen mesas de seguridad entre Estado y Federación

El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador afirmó que se restablecerá la participación de la federación en las mesas de seguridad, por lo que las autoridades del Gobierno Federal se reintegrarán nuevamente a estas reuniones en coordinación con el gobierno Estatal y municipal, además del anuncio de más de 2 millones de vacunas contra el Covid-19 que envían de Estados Unidos.

Señaló que independientemente de las diferencias que pudieran tener, está la gran responsabilidad de trabajar en beneficio del pueblo, por lo que es importante trabajar en conjunto.

En visita a esta frontera para presentar los avances de los Programas Sociales de Bienestar, el mandatario federal informó que en Ciudad Juárez se está apoyando a 154 mil personas, mientras que en todo el estado el apoyo de los programas de Bienestar de manera directa es a 558 mil personas.

En cuanto al tema de la deportación de migrantes de Estados Unidos, el gobierno federal se encuentra atendiendo este asunto para buscar una solución, para ello, harán una propuesta al gobierno de Estados Unidos para que atiendan las causas y apoyen a Centroamérica y las personas del sur y sureste de México.

“La gente no abandona a sus familias por gusto, lo hacen por necesidad, aun cuando son trámites que llevan tiempo, hay que acelerar en que se entreguen los 4 mil millones de dólares que se ofrecieron para Centroamérica, lo más pronto posible, que se ayuden a estos tres países para que no haya necesidad de que la gente salga porque están muy afectados, no sólo es pobreza , es también violencia y quedaron también muy afectados económicamente porque padecieron de huracanes y arrasó con cultivos en el caso de Centroamérica”, sentenció.

López Obrador agregó que hay que descartar la posibilidad de que se entreguen visas de trabajo para migrantes de Centroamérica y de México porque la realidad es que se necesita en Estados Unidos la mano de obra o la fuerza de trabajo para que haya crecimiento en esa gran economía.

El evento se llevó a cabo en el gimnasio del Tecnológico de México campusos Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez donde acompañaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador del estado, Javier Corral Jurado, el secretario del Bienestar, Javier May Rodríguez y Ariadna Montiel subsecretaria del Bienestar y el alcalde Carlos Ponce Torres.