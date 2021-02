Seguirán arrestando migrantes, sin importar mandato de Biden

El Paso.-Deja claro el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que las indicaciones del presidente Biden de no arrestar y deportar a migrantes ilegales por delitos menores no serán sus prioridades, ya que una persona que representa una amenaza para la seguridad pública no es solo alguien que ha cometido un delito agravado, informó la portavoz de ICE, Jenny Burke, en contestación a El Heraldo de Juárez.

La declaración luego de que el presidente de Estados Unidos (EUA) Joe Biden firmara varios acuerdos que tienen que ver con la migración, entre el que destaca que prohíbe a ICE y Border Patrol (Patrulla Fronteriza) que arreste y deporte a inmigrantes que permanecen de manera ilegal en el país.

“ICE, se está preparando para emitir nuevas pautas a los agentes esta semana que podrían frenar drásticamente los arrestos y deportaciones, ya que la administración de Biden intenta ejercer más control sobre una agencia que tiene una amplia libertad bajo el presidente Donald Trump, de acuerdo con memorandos internos y correos electrónicos obtenidos, por The Washington Post”, lo anterior lo dio a conocer el periódico el pasado 7 de febrero.

La vocera Burke dijo a El Heraldo, que el memorando del entonces secretario interino David Pekoske del 20 de enero con relación a la suspensión de 100 días de las deportaciones de inmigrantes, aunque con algunas excepciones, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en el memo decía que, a partir del 22 de enero de 2021, el DHS suspenderá las deportaciones de ciertos no ciudadanos cuya deportación haya sido ordenada.

La razón, dijo Pekoske, es garantizar que EUA tenga un sistema migratorio justo y eficaz centrado en proteger la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública, por lo que ordenó revisar y reiniciar los protocolos, dijo la portavoz de ICE, Jenny Burke.

La nota del Washington Post revela que varios funcionarios de ICE no congenian con las decisiones del presidente Biden y asegura que pudiera vulnerar la seguridad nacional, ya que ICE dejó en claro que una persona que representa una amenaza para la seguridad pública no es solo alguien que ha cometido un delito agravado.

Por su parte la vocera comentó que los recursos de la agencia federal serán canalizados directamente en proteger a EUA de amenazas de seguridad nacional, fronteriza y pública.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) implementó las prioridades de control de inmigración civil dirigidas por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) del 20 de enero, para enfocar sus recursos limitados en amenazas a la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública, por lo que los delitos agravados son de carácter de seguridad nacional, explicó Burke.

La comisión de un delito agravado es la prueba más concluyente de una amenaza a la seguridad pública. ICE conserva su discreción ilimitada para evaluar cualquier conducta al definir una amenaza a la seguridad pública. El memorando del 20 de enero es claro en este punto, cualquier lectura contraria del memorando es engañosa y no tiene en cuenta el lenguaje crítico en el memo Aclaró la portavoz Jenny Burke

ICE continuará en su desempeño y con su deber de hacer cumplir las leyes de los EUA de acuerdo con la misión de seguridad nacional y seguridad pública del Departamento, por lo que de acuerdo con las instrucciones de presidente Biden, se ha proporcionado orientación operativa sobre la implementación de estas prioridades a todos los oficiales de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) de ICE.

Las Operaciones ERO es remover a los extranjeros de los EUA, esta división de ICE coordina, administra y facilita los esfuerzos para eliminar con éxito a los extranjeros de los Estados Unidos.

Las prioridades de seguridad nacional incluyen a las personas que se han involucrado o son sospechosas de terrorismo o espionaje, o cuya aprehensión, arresto y custodia es necesaria para proteger la seguridad nacional de EUA, las prioridades de seguridad fronteriza incluyen a las personas detenidas en la frontera o en los puertos de entrada mientras intentaban ingresar ilegalmente a EUA.

“Si bien ICE enfocará su aplicación civil de inmigración en las prioridades de seguridad nacional, seguridad fronteriza y seguridad pública, el DHS no prohíbe que ICE aprese o detenga a personas que se encuentran ilegalmente en EUA y que quedan fuera de estas prioridades específicas. Cualquier acción civil de cumplimiento de la ley de inmigración por parte de ICE llevada a cabo fuera de las prisiones o cárceles federales, estatales o locales debe ser aprobada por el Director” comentó finalmente la portavoz de ICE, Jenny Burke.