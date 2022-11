Seguirán venezolanos intentando llegar a Estados Unidos

Dos o tres veces se entregarán a la Patrulla Fronteriza, los migrantes venezolanos, pues ni el frío los va a mover del campamento que está a orillas del río Bravo, aguantarán ahí, hasta conocer la respuesta que dará Estados Unidos el próximo 21 de diciembre.

Omar es un migrante, que se ha entregado a la Patrulla Fronteriza en dos ocasiones hasta el momento y buscará cruzar nuevamente en las siguientes semanas, ya que él dice “La tercera es la vencida”.

Te puede interesar: Sí podría retirarse a la fuerza a los migrantes que estén en la orilla del río Bravo: visitador de la CEDH

Lleva dos meses en México, la primera vez que se entregó a las autoridades norteamericanas, lo retornaron por la frontera de piedras negras.

FOTO: Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez

La segunda vez, fue expulsado a la frontera de Matamoros, sin embargo, las dos veces, Omar ha regresado al campamento venezolano.

Juárez Azotan bajas temperaturas a migrantes venezolanos en Juárez

“Yo tengo un primo en Estados Unidos, él me puede recibir, ya está estable, el lunes llegué de Matamoros y no me voy a mover, aquí voy a aguantar el frío que está bastante fuerte, más que otras semanas”, platicó Omar.

Respecto a la gran cantidad de migrantes que estaban en el campamento y se entregaron en masa el miércoles, dice que aún desconocen donde están.

“No sabemos nada, porque hemos tratado de contactarlos y no responden los mensajes, un muchacho de acá, nos dijo que los están sacando por Matamoros, y también nos dicen que han llevado a algunos hasta otros países como Guatemala y de ahí los mandan a Venezuela”, dijo el migrante.

Sin embargo, dijo que sólo son rumores, pues cree que este lunes podrá tener más informes de los que se entregaron, ya que normalmente, las autoridades de Estados Unidos, tardan en procesarlos hasta cuatro días, antes de hacer el retorno.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Creo, que ya no nos expulsan por aquí para bajar un poco el número de gente, pero la gente va a seguir llegando del sur de México, ya estamos casi llenos otra vez”, platicó Omar.