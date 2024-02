Segundo Informe de Maru Campos provoca opiniones encontradas en funcionarios de Juárez

El Director de Ecología del Municipio, César René Díaz Gutierrez, conoce un poco de lo que se presentará en el informe de la gobernadora, ya que han hecho circular un folleto con parte del contenido de lo que ha realizado hasta el momento.

El funcionario mencionó en entrevista para El Heraldo de Juárez que, “en el tema de Ecología creo que va mucho de la mano la movilidad y no habido mucha movilidad, vamos a ver que es lo que va a informar, es una obligación constitucional que nos tiene que informar a los ciudadanos de sus trabajos”.

FOTO: Alejandra Carreón | El Heraldo de Juárez

En lo personal argumentó que, “como ciudadano estaré viendo que logros va a mostrar y el plan que tiene para los próximos años, pero como juarenses siento que nos acaba de deber bastante en todos los rubros”.

“Recibí un tríptico, un periódico que esta informando y se basa en lo mismo que trae hace un par de años, que es lo de la cuestión Centinela y pues bueno, al final de cuentas el edificio continua en proceso”, resaltó.

“El BRT, cada vez los paraderos están peor, el camión me ha tocado ver uno que otro y la realidad de las cosas es que no veo yo avance o uno real aquí en Juárez, no se en el resto del estado a lo mejores diferente, pero aquí en Ciudad Juárez la realidad de las cosa es que no habido ese avance a mi punto de vista”, dijo.

Los camiones nunca han estado, Transporte Público no permite ambientalmente hablando, no son responsables, toda vez que no piden la verificación vehicular, enfatizó ya que su trabajo va de la mano con varias de las dependencias estatales.

“En el único que yo puedo reconocer que habido avance y que ahí buena voluntad es en la cuestión de bienestar animal en la coordinación que tenemos nosotros con fiscalía, pero de ahí en mas la verdad no!”, subrayó.

Díaz Gutierrez recordó que son ya tres veces que se ha hecho la invitación a verificación, pero solo ha recibido respuesta de Transporte de Personal, concluyó.

----------

“Felicito a la gobernadora en su segundo informe de actividades”, dijo al inicio de su mensaje la regidora por el Partido Acción Nacional, Austria Galindo Rodríguez.

FOTO: Alejandra Carreón | El Heraldo de Juárez

Este sábado a gobernadora del estado María Eugenia Campos Galván estará dando a conocer el avance de los proyectos que ha realizado a lo largo de un año en los diversos municipios.

“Sabemos que no es fácil levantar al estado en condiciones adversas ante la falta de apoyo de la federación en temas tan fundamentales como la seguridad”, mencionó la edil.

“Aún así el estado construye los cimientos de la gran estrategia de seguridad para Juárez”, agregó en tan importante rubro.

En lo que corresponde al agua en esta ciudad, Galindo Rodríguez, aseguró que “en temas tan importantes para este desierto fronterizo, la JMAS hoy más que nunca ha puesto la casa en orden y con la mira bien afilada ha eliminado a los intermediarios que lucraban con la necesidad de las personas”.

“Ha emprendido programas sociales al tiempo que invierte más de 800 mdp en obra e infraestructura”, adjunto al tema.

“En materia de instancias infantiles Juárez ha desarrollado políticas públicas para que nuestros niños estén a salvo mientras las mujeres juarenses salen a trabajar y buscar el sustento de la casa”, externó.

“En materia de salud, becas, útiles, uniformes y desayunos escolares el gobierno del estado ha estado presente, por enumerar algunos”, dijo.

“Seguiremos respaldando el trabajo de la primera mujer gobernadora de Chihuahua, y coadyuvando desde distintas trincheras para lograr avances en los temas que vienen para este 2024, como la inversión que se anunció en el tema de transporte público. ¡Felicidades y enhorabuena!, concluyó Galindo Rodríguez.

-------

La regidora por el Partido de Morena, Vanessa Mora de la O, externó a el Heraldo de Juárez que a la gobernadora del estado Maria Eugenia Campos Galván esta debiendole a los juarenses la puesta en marcha del BRT.

FOTO: Alejandra Carreón | El Heraldo de Juárez

Lo anterior fue dicho al cuestionarle sobre lo que se espera que informe este sábado la mandataria estatal en Chihuahua capital, a donde estarán personalidades para escuchar sus avances de los diversos proyectos que ha anunciado.

“Pues ,yo creo que el grito de todos no, que eche a volar el Juarez bus, creo que la movilidad en Juárez se ha atrasado mucho por la determinación de gobierno del estado de poner ese medio de trasporte que en realidad sería muy útil si estaría funcionado”, mencionó Mora de la O.

Ante el desespero de los ciudadanos y de ella misma por los prolongados tiempos de espera agregó que, “creo que las calles están muy congestionadas y estamos pidiendo a gritos que el Juarez bus o con el nombre que le otorgaron al último, que se ponga en función”.

“Sería muy importante que nuestra gobernadora pudiera tomar una decisión ya drástica en relación al transporte”, enfatizó con las constantes quejas de la ciudadania.

También el transporte urbano, tenia yo entendido que se les habían dado uno días a los transportistas para cambiar sus unidades por eso se subió el costo del transporte y yo veo que son las mismas unidades, detalló la regidora durante la entrevista.

“Las unidades siguen funcionando de mala calidad, precarias, yo creo que es un punto que si la gobernadora en realidad pues considero pusiera más atención en Juárez, ella lo habría solucionado”, subrayó Mora de la O.

Para concluir, la edil solicitó que eche a andar el medio de transporte, por que al ir a Chihuahua en cuanto a movilidad es muy buena y Juárez se esta quedando totalmente atrás y son obras que están como elefantes blancos nada más.

---------

“Estaremos presentes en Chihuahua para conocer de primera mano lo que es el informe completo”, comentó la regidora por el Partido Acción Nacional, Alma Edith Arredondo Salinas.

FOTO: Alejandra Carreón | El Heraldo de Juárez

Este sábado sin duda alguna los funcionarios militantes del albiazul estarán presentes y con ello refrendar el apoyo a Maria Eugenia Campos Galván.

Todos los que estarán presentes en el recinto, buscaran escuchar mas a detalle los proyectos que se fueron concretando y que se han estado dando a conocer por distintos medios.

“Pues en cuanto a las obras que se han estado presentando ya aquí en ciudad Juárez o los avances que han estado dando, pues es mas de los resultados con los que están comprometidos Gobierno del Estado”, dijo la edil

Arredondo Salinas catalogó como “muy buen trabajo” las aciones que ya se hicieron a lo largo de estos dos años por la actual administración estatal, durante la entrevista realizada por El Heraldo de Juárez.

Antes de concluir, la regidora panista, confirmó que estará junto a otros homólogos y funcionarios de los tres niveles de gobierno.

Hasta el momento se ha dicho que será un solo evento, denominado Segundo Informe de Resultados por parte de Maru Campos, que tendrá lugar en Expo Chihuahua, ubicado en avenida Tecnológico y Escudero S/N, a las 11:00 de la mañana.

El segundo informe de la gobernadora, será transmitido a través de un Live en Facebook, ne la página oficial Maru Campos y sus redes sociales, para quienes no puedan asistir al informe.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

---------

La representante de la Red Mesa de Mujeres, Yadira Cortez, señaló a El Heraldo de Juárez, que como representantes de un colectivo que apoya a mujeres, del Segundo Informe de la gobernadora, estarán esperando conocer si vienen más presupuesto para continuar con la ayuda a todas las victimas o sobrevienes de las que ya no están.

“Lo que yo he visto que han hecho público como ya han realizado comerciales, flayers, vemos que habla de la importancia de abrir espacios para las mujeres , lo que nosotras seguimos diciendo es el tema de presupuestos dignos, para el tema de acceso a la justicia para las mujeres”, mencionó.

La activista considera que, “no solo es el acceso, es también la atención y la prevención de violencia contra las mujeres, que es un tema que realmente los presupuestos no los vemos de una manera significativa, no ahí aumentos por ejemplo”, detalló.

“La Comisión Especializada en Atención a Víctimas, también muy importante que los presupuestos aumenten, pues las victimas aumentan, no solo las mujeres victimas de violencia, sino en general y en el presupuesto se vio que se mantuvo al año anterior pero es todavía menor al 2021”, subrayó Cortez.

“Vemos un dialogo por un lado, pero por otro lo que realmente, digo todo suma, pero lo que realmente suma es la voluntad o lo que pudiéramos ver como una decisión táctica estricta en todo sentido es, asigna presupuestos que respondan a las necesidades que desafortunadamente tenemos”, enfatizó.

Dentro de la entrevista la representante de la Red Mesa de Mujeres resaltó que dentro de la inversión estatal, se destino un monto para lograr edificar e inaugurarse próximamente una Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Victimas del Delito por Razones de Genero y a la Familia (FEM) en Cuauhtémoc, vemos que algunos proyectos se están realizando pero en otros existe ausencia en esta ciudad fronteriza.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Las activistas sienten que se hace, pero no es suficiente, ya que falta personal y espacios para la atención a las víctimas, “si o si se requiere el aumento del presupuesto, no podemos tener un Ministerio Público con la FEM, que tiene mil 400 carpetas que investigar, eso no puede seguir así”, puntualizó Cortez.

Finalmente, la feminista aseguró estará atenta al informe de Maru Campos y con ello conocer si continua Ciudad Juárez presente en el tema de procuración de justicia y todo lo que conlleva.

Nota publicada originalmente en El Heraldo de Juárez