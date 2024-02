"Será un show mediático": Juan Carlos Loera sobre informe de Maru Campos

"Este dizque informe de resultados será un show mediático más por parte de la Gobernadora, muy histriónico y estará plagado de mentiras", señaló el aspirante morenista al senado, Juan Carlos Loera de la Rosa, en torno al informe que rendirá en unas horas María Eugenia Campos en la capital del estado.

Loera señaló que, los políticos de derecha están acostumbrados a ese tipo de eventos, que se convierten en un performance que solo sirve para distraer de la realidad a los ciudadanos.

"Es como están acostumbrados los políticos de la derecha, la frivolidad va por el frente y tratan de desviar la atención de las cosas importantes", agregó Loera.

El morenista señaló también que la forma de gobernar por parte de Campos Galván ha sido desastrosa y tiene al estado convertido en "un verdadero relajo".

"Está gobernando de una manera desastrosa, no hay obra pública, en el tema de salud está reprobada y en el caso de la seguridad pública, pues ahí está de muestra nuestra ciudad de lo grave que se ha tornado este tema", señaló el morenista.

Detalló también que la mandataria carece de una visión integral para atender los problemas del estado, y en el caso de la inseguridad no tiene ni idea de lo que está pasando.

"No tiene una visión correcta desde el punto de vista social de atender la vivencia, no solo el atacarla, sino el prevenirla, no hay una política clara", indicó.

"Esa es la triste realidad de lo que estamos viviendo en el estado, cuestiones negativas por todos lados y un serio retraso en los temas que de verdad le importan a Chihuahua", concluyó Loera.

