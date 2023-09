Si sigue creciendo el desarrollo urbano no habrá agua en Juárez: director de la JMAS

"El problema y la realidad de Juárez, es que no tenemos agua, hay que decir a la ciudadanía que no tenemos agua y ellos nos ayuden a concientizar y cuidar el agua", explicó Sergio Nevárez, director ejecutivo de la JMAS respecto a un video donde personal está cerrando el agua y vecinos les piden que no lo hagan.

El director ejecutivo de la JMAS, informó que ha administrado los pozos, cerrar uno para abastecer a otros, dijo que ahí el error fue cerrar a las 10:00 p.m. en vez de las 12:00 a.m.

"El tanque que se llena con ese cierre, abastece cinco colonias grandes, cuando lo cerré abasteció 22 colonias del otro lado", explicó Nevárez.

Para el 2024 la JMAS, hará un proyecto donde va a comprar 11 pozos de agua que están en el Valle de Juárez, que darán 600 litros por segundo.

"La demanda diaria por segundo es de 2 mil litros por segundo, vamos a meter alrededor del 20 por ciento, pero no sabemos cuánto va a durar, pero si sigue creciendo el desarrollo urbano no habrá agua", dijo el director de JMAS.

Comentó que ya trabajan para rehabilitar todos los tanques, de 43 servían siete y a dos años han habilitado 15, de 5 mil metros cúbicos tiene un costo de 15 millones de pesos.

La falta de agua y presión en un 33 por ciento se debe al robo de agua y fugas, por lo que los 11 pozos que se van a adquirir irán directamente al suroriente de la ciudad.

"El desarrollo del acueducto de los pozos a la ciudad, son 800 millones de pesos", dijo el funcionario

Sergio Nevárez, señaló que la falta de agua también se da por los robos de agua, hay un 33 por ciento de gente que tiene una infraestructura de fugas y huachicol. Incluso la JMAS tiene una denuncia ante Conagua de 30 piperos que roban agua para después venderla.

