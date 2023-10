Sigue creciendo campamento improvisado de migrantes al bordo del río Bravo

A la deriva del río Bravo-Grande de lado americano, el campamento improvisado de migrantes que esperan una oportunidad para ingresar al Marcador de Iniciativa de Seguridad Fronteriza (BSI) 36, sigue creciendo.

Mientras que del lado mexicano, algunos de los migrantes que llegaron ayer en el tren, han colocado a la orilla del río Bravo carpas, donde pernoctaron.

"Ayer llegamos con un grupo grande en la tarde, ahí en eso otro campamento (lado americano), había muchísima gente pero en la madrugada aprovecharon para entrar por los alambres de púas", dijo Carlos, venezolano, quien viaja acompañado de una embarazada, quien está a días de parir.

En la BSI 36 siguen grupos de migrantes que están ingresando a Estados Unidos, pues se apreció que esta mañana siguen teniendo encuentros con la Patrulla Fronteriza.

Debido a que la Guardia Nacional de Texas aumentó el regulado de la BSI 36 y colocó alambre a los laterales de la puerta del muro ahora hay otra fila a los costados esperando entrar.

Para proteger esa área fronteriza, también hay ocho Patrullas de los Troopers con las torretas encendidas y acomodadas de frente a México para evitar que entre más gente.

Carlos, contó que en el tren venía gente que se quedó en otros lugares del estado, pues se bajan del tren a tomar un descanso.

"Viene muchísima gente, ya están acá, cerca de Estados Unidos, ya no nos van a detener, estamos a un paso de cruzar y no porque migración de México nos diga que no podemos pasar nos vamos a regresar, ellos sólo nos extorsionan, entrando a este país nos cobran entre 300 a 500 para dejarnos salir de ese estado", contó el venezolano.

