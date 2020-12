Sobrevivientes de Covid-19 no cuentan con seguimiento médico  

CD. JUÁREZ, Chih.- El hecho de haber vivido en carne propia la enfermedad del coronavirus (Covid-19) no es una razón para que las personas descuiden su salud y salgan a las calles sin seguir las medidas de prevención.

Cansancio, embolias, infartos, daños en los pulmones o fibrosis pulmonar son sólo algunas de las secuelas que deja en las personas el virus de SARS-Cov-2, sobre todo en aquellas que pasaron por una enfermedad grave que incluso requirió hospitalización.

Pese a que se presentan estas secuelas, muchos recuperados de la enfermedad aseguran que no hay un seguimiento médico que los ayude a superar en su totalidad la enfermedad.

“Hay muchas secuelas de Covid-19, sobre todo en Covid-19 grave, si una persona estuvo hospitalizada tiene altas posibilidades de infartos, embolias por un tiempo, entonces deben de estar muy pendientes de las indicaciones del médico, llevar una vida sana, vacunarse contra la influenza y resguardarse del frío, tratar de no dar pie a que se nos presente otra infección aunque no sea Covid, porque ya estamos lastimados, el pulmón ya está dañado o tenemos otras secuelas”, explicó Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Zona Norte.

Comentó que ante esto las personas deben de seguir usando cubrebocas y demás medidas de prevención ante la enfermedad.

En semanas atrás la directora de Prevención y Control de Enfermedades, Leticia Ruiz González, comentó en conferencia de prensa que las secuelas que se están presentando entre la población chihuahuense, después de vencer el Covid-19, van desde cansancio, coagulaciones hasta trombosis pulmonar, entre otros males.

“Las secuelas que se están observando es principalmente cansancio. Desgraciadamente esta enfermedad de Covid-19 una de las situaciones que conlleva también es la producción de coágulos, coágulos que a veces generan algún desenlace difícil como alguna trombo embolia pulmonar o algún infarto, los pulmones se ven comprometidos en su expansión en esa fibrosis que se genera por la inflamación y generalmente las personas les falta un poco el aire o se sienten cansadas”, aseguró Ruiz González.

La doctora explicó que hay secuelas tanto después de la intubación por Covid -19, como por la recuperación de una enfermedad más leve.

Comentó que en el caso de recuperación aún no hay un tratamiento específico para la enfermedad, por lo cual estos son paliativos, es decir, se busca que el paciente lleve una rehabilitación similar a la que se lleva cuando hay una lesión de los músculos o alguna otra parte del cuerpo.

“De esta misma forma hay ejercicios para los pulmones para ayudarlos a recuperar su capacidad pulmonar nuevamente”, finalizó.

Hasta ayer había en el estado 23 mil 550 recuperados de Covid-19, según la estadística de la Secretaría de Salud.

NO HAY SEGUIMIENTO MÉDICO, DENUNCIAN RECUPERADOS DE COVID-19

Pese a que las autoridades de salud saben de las secuelas que sufren los recuperados de Covid-19, no hay un seguimiento clínico como tal.

Un paciente de 49 años, que venció al Covid-19 semanas atrás después de estar hospitalizado en el Hospital Regional de Zona 66 del IMSS, contó que pese a que quedó con secuelas no ha tenido algún seguimiento médico por parte de la institución.

“Sí tengo secuelas en el pulmón, el IMSS me atendió y me soltó (dio de alta) y nada más me subrogó el oxígeno y ya no ha hecho nada”, comentó el afectado.

Según señaló, no se le han agendado más citas médicas ni demás atenciones como estudios médicos para conocer su estado de salud.

“No me dijeron nada, sólo me mandaron a una cita con el médico familiar y no me dijo nada, sólo el medicamento que me dieron cuando salí del hospital, pero no me mandó hacer estudios de nada”, añadió.

Debido a que él continúa con secuelas como lo son cansancio, falta de aire, entre otras cuestiones, buscará acudir con un médico particular para revisar su estado de salud actual.

“Me siento bien pero me canso, me falta a veces el aire, porque me estoy recuperando apenas, pero ha sido por mis medios”, indicó.

Al vivir él en carne propia el virus y saber que no hay un seguimiento puntual a las secuelas que presentan, urgió a las autoridades atender a las personas recuperadas.

“El mensaje es que hagan su trabajo, como están de saturados ahorita no han de pensar en eso, pero sí han sido menos los recuperados podrían crear un departamento para llevar atención a los recuperados”, mencionó.

El hombre estuvo enfermo de Covid-19 durante el mes de octubre y principios de noviembre y actualmente está en proceso de recuperación. Él asegura que se pudo haber contagiado del SARS-Cov-2 en su trabajo.

En la misma situación se encuentran los recuperados de Covid-19 que son pacientes del instituto o del sector salud estatal e inclusive de instituciones privadas.

