Solicita Canacintra a Maru Campos que busque reunión con gobernador de Texas

Isela Molina, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) dio a conocer que enviaron una carta a la gobernadora María Eugenia Campos Galván donde le soliciten que dialogue con el gobernador de Texas Greg Abbott para que se agilicen los procesos de revisiones en los cruces fronterizos.

“El enviamos una carta para la gobernadora, donde firmo yo y dice, dados los acontecimientos del cierre del puente (en operaciones de carga en el Córdova-Américas) y las afectaciones millonarias a la ciudad, queremos participarle nuestra incertidumbre en torno al futuro que tomará esta situación”, expresó la presidenta de Canacintra.

“De la misma manera queremos informarle del daño que alcanza niveles desproporcionados en apenas una semana del puente de Córdova”, agregó.

Destacó que Canacintra le solicitó que informe sobre la posibilidad de que tenga una comunicación con el gobernador de Texas, que sea la voz de la iniciativa privada.

“Estamos pidiendo de esa manera, porque no solamente el cierre del cruce Córdova- Américas al transporte comercial, no solamente eso ha venido afectando, sino que hay rigurosas revisiones de transporte”, dijo.

“Gobierno del Estado iba a poner como un punto para el tema de los migrantes, lo cual no está pasando, no se están involucrando, creemos que el Gobierno de Texas lo está haciendo para presionar también también a los gobiernos de México, porque pareciera que no estamos haciendo nada”, enfatizó.

Informó que la carta de petición fue entregada al representante de la gobernadora en la zona norte, Oscar Ibáñez.

“Hay un dato que menciona que Estados Unidos nada más en agosto hizo 181 mil 500 detenciones de migrantes, si es una situación complicada y nosotros estamos queriendo que los gobiernos se organicen y le pongo también, respetuosamente requerimos saber que está a su alcance con su homólogo del estado vecino y con ello palpar la disposición que tiene el gobernador”, expresó.

“Para darle solución a este problema, la colaboración de los estados vecinos es de vital importancia para la economía de la ciudad”, destacó.

Nota original de El Heraldo de Juárez