Solicitan directivos de secundarias que Educación intervenga para evitar venta de drogas en planteles

En lo que va del 2023 los directivos de varias escuelas, sobre todo secundarias han estado solicitando a la subsecretaría de Educación y Deporte en la Zona Norte, su intervención ante el temor de que en el plantel se comercialice o consuma algún tipo de droga.

Actualmente se está trabajando en tres planteles educativos con elementos del grupo canino k-9, ya que los directivos solicitaron una investigación por la presunta presencia de venta y/o consumo de droga, señaló Maurilio Fuentes Estrada, subsecretario de Educación.

Fotos Paco / Maurilio Fuentes

Cuauhtémoc Capacitan a policías para atender a personas con problemas de adicciones

Los directivos, informados por sus maestros, prefectos e incluso por parte del mismo alumnado, toman la decisión ante los comentarios -como secreto a voces-, deciden tomar acciones y frenar algún accidente o un hecho más grave.

“Ya trabajamos con la Comisión de los Derechos Humanos, ellos incluso nos estuvieron dando platicas para que estuviéramos en el mismo canal y no vayamos a incurrir en la violación a ningún derecho humano, previo a que se dé la intervención se tienen que tener los formatos firmados por los padres para poder intervenir si no, no podemos”, añadió Fuentes Estrada.

“Mandamos personal, se está trabajando con los tres niveles de gobierno, estuve con la licenciada Rosa Isela Gaytán en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y se está trabajando a través del programa de convivencia”, agregó el funcionario.

“A través del programa de convivencia, hemos estado platicando en relación a la prevención y acción de chequeo y obviamente lo que tuvimos que hacer con ellos es trabajar con la Comisión de los Derechos Humanos para que nos dieran los formatos que a su vez debemos dar a los papás, ya que no podemos hacer nada sin la intervención del papa en el sentido de darnos la anuencia de que si podemos hacer eso -la revisión de las mochilas-”, dijo el subsecretario.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“La SSPE vendrá a coadyuvar para tener más opciones y ahorita se hace a través del K-9 y entran los tres niveles de gobierno con los que estamos trabajando, el federal, estatal y municipal, fiscalía, entra todo mundo y se hace la revisión y luego se determina que pasó esperando que no se encuentra nada”, detalló.

Finalmente ha trascendido en algunos planteles educativos que se hace uso de las plataformas digitales o redes sociales para atraer a los adolescentes e incluso para acordar las entregas, lo que tiene en alerta a los directivos y padres de familia.

Publicada originalmente en El Heraldo de Juárez